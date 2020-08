Thomas Tuchel Il est apparu dans la salle de presse du stade Da Luz avec ses béquilles déjà inséparables. L’entraîneur du PSG a été confronté aux questions des journalistes pour la dernière fois avant le duel qui pourrait faire de lui le premier entraîneur à remporter la Ligue des champions avec l’équipe parisienne. Devant il aura un rival qui fait peur et qui sera mesuré avec « le respect& rdquor;. «C’est un match auquel nous faisons face avec beaucoup de respect. Nous devons jouer un jeu parfait en attaque et en défense et nous devons nous adapter aux petits détails. Mais nous jouerons le même match que dans l’ensemble des Champions & rdquor;, a expliqué l’Allemand qui a également mis en avant le « qualité et intensité individuelles& rdquor; du Bayern.

22/08/2020 à 21:14

CEST

.

Malgré tout, Tuchel n’a pas pensé à changer ce qui a fonctionné pour lui jusqu’à présent et a déclaré qu’ils avaient préparé la réunion « de la même manière que contre Atalanta et Leipzig& rdquor;. «Hier, nous avons regardé des vidéos avec l’équipe et fait une séance d’entraînement tactique. Aujourd’hui – hier – c’est tout simplement un entraînement standard comme celui que nous avons fait avant le match de Leipzig – test Covid-19 et séance d’entraînement dans le stade. Nous ne ferons rien en termes de tactique«Nous travaillons sur nos fondamentaux de jeu pour que les footballeurs se sentent bien», a-t-il expliqué lors de la conférence de presse précédant la dernière séance de préparation de la finale attendue.

Concernant les hommes qui sont à l’infirmerie, Tuchel crois que tu peux compter aujourd’hui Verratti et Gueye. «Marco et Idrissa se sont entraînés avec nous depuis le match de Leipzig. Il n’y a pas de problème. Ils seront sur le terrain cet après-midi et participeront à toute la session de formation, ils seront donc disponibles & rdquor;, a-t-il expliqué. « Êtes-vous prêt à jouer? Oui, si rien ne se passe à l’entraînement. Ensuite, nous pouvons décider le matin si le match commence & rdquor; & rdquor;, a-t-il déclaré à propos de Verratti. Moins claire est la participation de Keylor Navas qui était soumis aux sensations après l’entraînement.

À propos de l’expérience de gagner, il a affirmé avoir parlé avec des vétérans tels que Keylor ou Dis Maria. «Il y a un léger avantage pour le Bayern qui a l’habitude de participer à des finales comme celle-ci. Cependant, cela ne sera pas décisif. Nous sommes ici à juste titre & rdquor;, a-t-il soutenu.