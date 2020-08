L’incroyable s’est produit hier: le Bayern Munich a affronté le FC Barcelone de Lionel Messi en quarts de finale de la Ligue des champions … et les a démolis!

Internet n’a pas déçu avec son jeu de mots. Même l’équipage américain du Bayern Munich s’est amusé. « Vous le voyez 8-2! »

Jerome Boateng n’est pas tombé cette fois-ci. Au lieu de cela, c’était au tour de David Alaba de faire une grimace, donnant au Barca une brève période de confiance avant que trois autres buts ne pleuvent avant la mi-temps, le laissant 4-1.

« Vous le voyez 8-2! » Un T-shirt pour célébrer la démolition du FC Barcelone 8-2 par le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions.Breaking-T / Bavarian Football Works

La punition s’est poursuivie en seconde période. Après que Luis Suarez ait récupéré un but, le Bayern a marqué quatre autres buts! Les deux derniers, ironiquement, ont été marqués par le transfert record de Barcelone, Philippe Coutinho, qui a été prêté avec le Bayern cette saison.

Ouais, tu viens juste de voir 8-2, amirite?

Nous nous sommes donc réunis avec Breaking-T et avons eu une idée de maillot: «You 8-2 see it» en rouge et blanc sur le magnifique drapeau bavarois. Et bien sûr, le merveilleux hashtag #FCBFCB complète la scène.

