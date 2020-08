Entre idées de jeu et objectifs, le coach du Savoie, Salvatore Aronica, a longuement parlé de la saison 2020/21 que le club de Torre Annunziata apprécie d’affronter.

Voici ses propos rapportés par les chaînes officielles de Savoie:

« L’entraîneur avec qui j’ai travaillé pendant de nombreuses années et qui m’a tant donné est certainement Walter Mazzarri. J’ai eu la chance d’avoir également rencontré des coachs comme Gasperini et Ulivieri dans ma carrière. Nous travaillons à l’utilisation de la défense à trois qui sera notre pierre angulaire. Ensuite, nous pourrions mettre en œuvre pour un milieu de terrain à cinq ou quatre.

Cela dépendra beaucoup des adversaires, nous devrions être doués pour nous adapter. Parfois, nous jouerons avec deux attaquants et un meneur de jeu, d’autres non. Nous devrons être flexibles. Nous avons un potentiel offensif important, de nombreuses possibilités et alternatives. Les Under seront fondamentaux, nous devrions être bons pour les insérer de la bonne manière. Parfois ils joueront la défense, d’autres au milieu de terrain, je pourrai choisir la meilleure solution match par match.

Nous sommes en construction, l’équipe doit être complétée. C’est un marché des transferts difficile, mais nous travaillons au mieux avec le directeur pour trouver des acteurs fonctionnels pour notre projet. Certes, tant en défense qu’au milieu de terrain, nous devons compléter notre état-major. En attaque, nous avons des joueurs forts et de qualité. L’entreprise a adopté mes idées et je suis donc très heureux.

Le but est de faire le maximum pour atterrir dans une catégorie appropriée et adaptée à cette place. J’attends beaucoup de cette expérience. De ma part et de la part de l’entreprise, il y a la plus grande volonté de faire le meilleur. Le but est d’avoir un championnat de très haut niveau et nous y travaillons. Je n’ai pas de préférences de groupe, il n’y a pas de jeux faciles et chaque groupe aura ses difficultés. Nous comptons sur le tirage au sort de la Ligue ».