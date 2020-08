Il s’agit de la sixième et dernière pièce d’une série évaluant les équipes de Premier League et leurs priorités de transfert pour l’été. En savoir plus sur Arsenal et sa progression sous Mikel Arteta, comment Tottenham doit se reconstruire avec un budget sous Jose Mourinho, pourquoi Chelsea a l’apparence d’une équipe qui fait tout, où Manchester United doit développer une profondeur significative et qui peut s’adapter au style spécifique de Manchester City Besoins.

Jusqu’en février, ce fut une saison d’éclat extraordinaire de Liverpool. Il a ajouté le titre de la Coupe du monde des clubs à son armoire à trophées et, pendant un certain temps, à la fin de l’automne et à l’hiver, a joué l’un des meilleurs football jamais vus en Premier League.

Sa fin de saison a été plutôt moins impressionnante: quatre défaites en six matches avant la suspension du jeu qui l’ont vu sortir de la Ligue des champions et de la FA Cup et perdre son record invaincu en championnat (à Watford, de toutes les places); puis cinq victoires en neuf pour terminer la saison, ce qui signifie qu’il a raté 100 points et le record de la saison. Peu de gens à Liverpool semblaient s’en soucier: gagner le titre après 30 ans était tout ce qui comptait – et le faire avec un écart de 18 points sur Manchester City et un écart de 33 points sur Man United et Chelsea ne nécessite certainement pas d’autres références.

Mais ce que ces derniers matchs de la saison ont montré, c’est à quel point la brillance peut être précaire. Un camp n’a qu’à perdre une fraction de sa concentration pour que l’aura d’invincibilité glisse. Après deux saisons presque impeccables, comme l’a montré Manchester City dans cette campagne, rien ne garantit que la forme puisse simplement être maintenue. Lorsque Liverpool n’a fait aucune signature senior hors champ l’été dernier, cela semblait être une décision raisonnable compte tenu de l’équilibre et de la cohérence de l’équipe et du fait qu’aucun des partants réguliers n’avait plus de 30 ans. Mais aussi solides que soient les choses, la régénération a pour commencer un jour.

C’est plus facile à dire qu’à faire. Le cas de Takumi Minamino, signé de Salzbourg en janvier, montre à quel point le rajeunissement peut être difficile. Il a 25 ans. Ce n’est pas un jeune espoir à développer lentement. Il approche de son apogée. Il a été exceptionnel pour Salzbourg non seulement en Bundesliga autrichienne, mais aussi en Ligue des champions. Et pourtant, l’excellence, non seulement individuellement mais en tant qu’unité, du troisième front établi de Liverpool a signifié qu’il n’a commencé que deux matchs de championnat depuis son arrivée.

Sadio Mane, Roberto Firmino et Mohamed Salah ont tous 28 ans. Ils forment aussi bien une unité offensive qu’elle n’a probablement jamais joué en Premier League. Mais combien de temps pouvez-vous les laisser ensemble? Un an de plus? Deux ans? À un moment donné, un ou plusieurs d’entre eux devront être remplacés, et le danger lorsqu’ils auront tous le même âge est qu’ils s’usent tous en même temps. Aussi exceptionnels qu’ils soient, il est probablement nécessaire pour Minamino, ou un autre attaquant, d’avoir plus de temps de jeu la saison prochaine, de commencer à nouer de nouvelles relations et de permettre à Salah, Firmino et Mane de se reposer de temps en temps.

Mais la ligne à suivre est un microcosme d’un problème plus large. Ce n’est en aucun cas une ancienne équipe – seul Jordan Henderson d’un premier XI putatif a 30 ans (bien que James Milner ait 34 ans) – mais c’est celui qui est proche ou peut-être à son apogée. Il y a beaucoup de joueurs dans la fin de la vingtaine, ce qui en un sens est une bonne chose: l’une des raisons pour lesquelles ils ont atteint de tels sommets est qu’ils ont tous atteint un sommet ensemble. Et il y a de bons jeunes joueurs dans l’équipe, de Joe Gomez, 23 ans, à Curtis Jones, 19 ans. Le problème, c’est l’intégration.

DOMAINES PRIORITAIRES

Profondeur du centre du dos

Le seul domaine dans lequel l’équipe de Liverpool semble peut-être déficiente est la défense centrale. Virgil van Dijk, Joel Matip et Joe Gomez, bien sûr, sont tous de bons joueurs, mais si deux d’entre eux n’étaient pas disponibles, il y avait une nette baisse. Dejan Lovren a déménagé au Zenit Saint-Pétersbourg, libérant un espace dans l’équipe. Diego Carlos de Séville serait une cible, bien qu’il soit également considéré comme intéressant pour Manchester City. Il a été rapporté, entre-temps, qu’une offre de 12 millions de dollars avait déjà été faite pour Aissa Mandi du Real Betis, une arrière droite qui peut également opérer dans le centre.

Milieu central

Cela fait quelques semaines maintenant que des rapports ont été publiés pour la première fois liant Liverpool à Thiago Alcantara, qui a dit au Bayern qu’il voulait partir. Il a l’avantage d’être habitué à un match pressant, et il ajouterait un aspect de passe plus cérébral à un milieu de terrain de Liverpool qui reste concentré sur l’énergie. Cela indique peut-être une volonté de la part de Jurgen Klopp de commencer à évoluer ou du moins à diversifier le style de jeu.

Laisser derriere

À mesure que Milner vieillit, il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il fournisse une couverture au milieu de terrain et aux deux positions d’arrière. L’arrière gauche est un problème particulier étant donné l’absence d’autre couverture pour Andy Robertson, ce qui explique peut-être le lien avec Konstantinos Tsimikas, âgé de 24 ans, d’Olympiakos, qui serait disponible pour environ 9 millions de dollars.