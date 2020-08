Après quatre années d’excellents résultats, il y avait confirmation des rumeurs qui étaient déjà devenues insistantes ces derniers jours: Daniele Faggiano a résilié par consensus le contrat qui le liait à Parme entreprendre une nouvelle mission à Gênes.

Le communiqué de la société

Gênes a annoncé l’engagement de trois ans avec une déclaration: « Genoa CFC S.p.A. annonce qu’il a conclu un accord pour la nomination du directeur sportif de Daniele Faggiano. De Presiente Enrico Preziosi et de tout le Club, un accueil chaleureux au nouveau manager Rossoblù ».

Les mots de Faggiano

La DS a choisi le site officiel de l’équipe des croisés pour dire au revoir et expliquer ses raisons: «Cette entreprise, de la propriété à tous les employés, représente une famille pour moi. C’est pourquoi ce n’était pas un choix facile – a déclaré Daniele Faggiano – mais après mûre réflexion, j’ai trouvé que c’était le plus correct envers moi-même et les personnes avec qui j’ai partagé ces années de travail. Je pense qu’il est juste de dire au revoir à la fin de cette saison après le long voyage que nous avons entrepris ensemble, plein d’obstacles mais surtout de grandes joies. Quand j’ai été appelé de Parme, je ne pensais pas à la catégorie, mais à ce qu’une expérience comme celle-ci me donnerait d’un point de vue émotionnel: j’ai dit oui sans y penser une seconde, car je croyais absolument qu’il y avait les fondements de quoi alors nous l’avons eu à juste titre saison après saison. Après quatre années très intenses, j’ai réalisé que j’avais besoin d’un nouveau défi car je sens que j’ai tout donné, et je ne pourrais pas trouver en moi ce petit plus que je pense nécessaire pour mieux faire mon travail. Avec une grande transparence je l’ai communiqué aux membres de Nuovo Beginning, qui ont compris mon choix et m’ont donné une nouvelle preuve que c’est une famille que je porterai toujours dans mon cœur « .