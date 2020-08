Pedri a expliqué comment le Real Madrid avait eu la chance de le signer il y a quelques années lorsqu’il a passé du temps avec Los Blancos.

Le joueur de 17 ans doit à Barcelone cette semaine du côté de la division Segunda Las Palmas et dit que c’était toujours son rêve de jouer pour les géants catalans.

«Il y a deux ou trois ans, je suis allé passer des tests avec le Real Madrid. J’étais là-bas une semaine mais ils m’ont dit de continuer à travailler, ils ne comptaient pas sur moi et ne voulaient pas me signer.

Pedri a déjà parlé de son appartenance à une famille de supporters de Barcelone, déclarant aux médias du club que chez lui «même les assiettes ont le Barça dessus, une poêle aussi. Ma famille est de grands fans du Barça.

Le joueur de 17 ans a également discuté de son avenir au milieu des rumeurs d’intérêt de clubs allemands pour le signer en prêt.

«Je le prends si je n’ai aucune chance ici. Il y a des offres des équipes allemandes qui sont très bonnes. Cela ne me dérangerait pas de jouer à l’étranger, l’important est de jouer et de continuer à grandir. Je dois arriver et travailler aussi dur que possible pour rester ici. Voyons si j’ai la chance de réaliser mon rêve depuis que je suis enfant. «