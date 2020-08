Moins grave que prévu. La blessure de Pierluigi Gollini, si d’une part a forcé l’Atalanta à vivre le rêve des Champions sans son gardien partant, d’autre part elle a déjà marqué un changement positif des plans pour l’avenir. Il y a eu un moment où il a semblé qu’il devait rester absent pendant cinq ou six mois, raison qui avait poussé le club de Bergame à se mettre à l’abri sur le marché: l’accord économique conclu avec la Juve et Mattia Perin est pratiquement total. Mais ensuite, d’autres nouvelles sont également arrivées, beaucoup plus positives sur le front de Gollini, celles qui parlent d’un possible retour déjà en octobre, avec toute la saison à venir donc. Du temps a donc été pris sur l’axe Turin-Bergame, l’accord demeure mais il faut aussi du temps avant de passer aux détails fatidiques.

DU PREMIER MINISTRE – Entre-temps, l’entourage de Perin et la Juventus elle-même ont commencé à évaluer des alternatives sur le marché. Ce qui est certain, c’est que le gardien quittera Turin pour continuer à jouer de façon permanente, une aventure à l’étranger n’a jamais été exclue par l’ancien capitaine de Gênes. Qui ces jours-ci s’est retrouvé dans le viseur de certains clubs anglais, Fulham sur tout mais aussi Aston Villa, dans l’ensemble, au moins trois ou quatre sociétés Premier ont manifesté leur intérêt pour Périn. Attendre le bon moment pour prendre une décision finale, avec Atalanta méritant un peu d’attente supplémentaire car ils sont le premier choix en vue de la Ligue des champions.