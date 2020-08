PERUGIA. Au stade «Renato Curi», le match retour du Barrages éliminatoires de la Serie B, vers l’extérieur Pescara passé deux contre un Pérouse avec une belle remontée en seconde période. Ce soir, les deux équipes s’affrontent pour déterminer définitivement qui relègue en Serie C et qui reste dans le championnat cadet. Les Ombriens pour se sauver directement sont obligés de gagner avec deux buts, en cas d’égalité, les Abruzzes célébreront.

DAUPHINS AVANT, PUIS L’OMBRIEN REVIENT

Prêts à l’écart, à 2 ‘les hommes de Sottil immédiatement dangereux à gauche du bord de Galano, bon Vicaire qui rejette avec un joli réflexe. La réponse des hôtes est confiée à Nicolussi Caviglia, un bon Campagnaro qui intercepte. Race masculine, les deux équipes s’affrontent sur le terrain, et à 15 ‘le score est débloqué. Maniero engage d’abord le gardien de but des Ombriens à partir de 25 mètres, puis sur la poursuite de l’action croisée de Galano et Pucciarelli il dépose sur le filet en anticipant Mazzocchi. Réaction immédiate de Pérouse, Falcinelli remédie à un corner d’où est né l’égalisation de l’équipe locale. Sommeil colossal de la défense des Abruzzes et déviation victorieuse de Kouan avec une tête précise. Pendant quelques minutes, les rythmes aigus, qui baissent légèrement après la pause de refroidissement, sont des tentatives de Galano et de Mumushaj mais le résultat reste un à un. A 37 ‘une occasion gâchée par Pucciarelli, sur un centre de Zappa, l’attaquant du biancocelesti envoie haut depuis une excellente position. Seulement 3 minutes passent et Pérouse marque le but, encore une fois sur un corner. La croix de Mazzocchi et la déviation de Melchiorri trompent Fiorillo, qui peut être revu à l’occasion. Finale équilibrée, tentatives de Mazzocchi d’un côté et Kastanos de l’autre, puis vient le coup de sifflet pour la mi-étape.

QUELQUES ÉMOTIONS, ALLEZ À EXTRATIME

La seconde mi-temps commence le long des lignes de la première mi-temps, les invités jouent le jeu mais ne gagnent que quelques virages et rien d’autre, une tactique attentiste pour les hommes d’Oddo. Premiers changements, puis deux inventions de Melchiorri mais la défense Pescara s’est réfugiée dans le coin. Manifestations à 68 ‘pour un contact dans la zone entre Kastanos et Kouan, puis 120 ”plus tard Zappa touche le même niveau mais retrouve Nzita sur son chemin. Les Biancocelesti essaient plus fort, mais ont du mal à trouver des ouvertures dans la défense prudente de l’Ombrie. Vous changez d’un côté à l’autre, le jeu s’échappe sans opportunités notables jusqu’à la 97e minute. On passe aux prolongations mais la fatigue se fait sentir sur le terrain.

PESCARA NOUS ESSAYE, VA AUX PÉNALITÉS

Le scénario du match ne change pas même pendant la prolongation, les Abruzzes sont dangereux sur les couloirs extérieurs mais la défense ombrienne est sauvée sur un corner. Ballon de but fou raté à la 99e minute pour les hommes de Sottil, verticalisation de Kastanos pour Bocic qui, face à face avec Vicario, se trompe de façon flagrante, l’arbitre arrête alors tout pour hors-jeu. Tentative spectaculaire de Buonaiuto à 103 ‘avec un joli coup de pied en ciseaux qui se termine par le bas. 60 ”plus tard, Bettella prend un risque, un vilain ballon perdu qui jette Iemmello dans le champ libre, puis le récupère et évite le pire. Lors de la récupération de la première prolongation, Zappa trouve le frétillement dans la zone mais sa gauche est rejetée par Bocic. La dernière tentative à 119 ‘de Sgarbi, une tête qui n’encadre pas le miroir du but. On passe aux tirs au but, erreurs décisives de Buonaniuto et Iemmello qui condamnent Pérouse en Serie C.