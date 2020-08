PESCARA. Au stade Adriatico, la première étape du championnat de Serie B est sur le terrain, les hôtes de Pescara accueillent Pérouse. Les deux équipes terminent le championnat à 45 points, mais les affrontements directs en faveur des Ombriens signifient que le match aller se joue dans les Abruzzes et le retour en Ombrie.

PEU D’OPPORTUNITÉS, KOUAN LA DÉCLENCHE

La première occasion arrive à 7 ‘et est de la marque Biancoceleste: sur un corner, le ballon atteint Masciangelo qui avec une belle volée du pied droit touche le but, trajectoire foulée par Kouan qui a failli se moquer du gardien de Pérouse. Gestion optimale de la possession du ballon par les invités, tandis que les hôtes mettent en œuvre une tactique attentiste puis frappent avec des flammes rapides lors de la contre-attaque. A 15 ‘sur la place de Falasco se trouve Kouan, ballon sur le côté. Les Ombriens répondent par une contre-attaque mal gérée par Falzerano, qui en trois contre deux rate l’arrivée pour Falcinelli. Hôtes dangereux à 22 ‘avec un tir de Memushaj qui rattrape Scognamiglio dans la surface, depuis une excellente position le défenseur en chef envoie haut au-dessus de la barre transversale. Après la pause de refroidissement, Pescara sursauta, un beau jeu de Pucciarelli qui protège le ballon et avec un virage à droite manque le ballon d’une moustache au-dessus du poteau. Rythmes légèrement plus élevés après une phase de stase, Falcinelli tente de loin mais Fiorillo rejette avec ses poings. A 40 ′ le jeu est sorti: l’initiative de Falzerano à droite, une balle parfaite pour Kouan qui ne peut pas se tromper en quelques pas. Pescara titube pendant quelques minutes, ce qui à la 42e minute risque d’être doublé. Dans le coin, la balle frappe le bras de Gyomber mais après la vérification du VAR, le directeur de match le lâche. La première mi-temps se termine donc avec le moins d’avantage pour les invités, mais la course est très ouverte.

LES DAUPHINS LA REMONTENT

Reprise vive, à 53 ‘tentative de Pucciarelli sur la travesa mais c’est à 58’ que l’égalisation de Pescara se matérialise. Joué par Masciangelo qui libère Galano, l’attaquant devant le gardien ne se trompe pas et se frappe la tête. Pérouse a eu du mal et a menacé de capituler en quelques secondes, mais Vicario a maintenu son équipe debout en rejetant les tentatives de Maniero et Campagnaro avec une grande réactivité. A 66 ′ sur le développement d’une action de corner vient le rappel des hôtes, bras haut de Falcinelli et l’arbitre pointe du doigt. A onze mètres, Maniero déplace Vicario et renverse le jeu. Oddo tente de secouer son équipe avec une série de changements, mais en général le début de la seconde période est un cauchemar pour les Ombriens. Décisif à la 77e minute de Scognamiglio parmi les hôtes, le défenseur intercepte une verticalisation de Nicolussi Caviglia à destination de Melchiorri. Au virage suivant, Buonaiuto se dirige vers l’extérieur du filet. Pescara touche le trio, à 80 ‘sur la contre-attaque Memushaj lance Galano, une voiture de course et une fantastique sauvegarde de Vicario. Finale avec le frisson, à droite de Carraro murée par Masciangelo, puis c’est Bettella pour sauver sur Melchiorri. Dix minutes de récupération, le résultat de plusieurs pertes de temps dans les prolongations, mais le résultat ne change pas. Au coup de sifflet final, les Abruzzes célèbrent, remportant le premier tour en retour, mais la discussion reste très ouverte en vue du match retour.

Ph AC Pérouse, Falcinelli vs Pescara