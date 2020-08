Double greffe pour le Picerno, qui communique les engagements du milieu de terrain Giuseppe Maimone et le gardien de but Mirko Albertazzi.

Maimome est un milieu de terrain central de 94, fraîchement sorti de son expérience avec Sicula Leonzio avec qui il a récolté 26 apparitions dans le dernier groupe C de Serie C, éliminatoires inclus. Le défenseur extrême Albertazzi est au contraire un footballeur né en 1997, de retour de deux ans comme député à Vicenza, avec qui il a été promu en Serie B; au cours des deux saisons précédentes, toujours en Lega Pro, il a plutôt défendu le but de Virtus Francavilla en tant que partant.

Voici les deux annonces des nouveaux visages de la maison rossoblù:

L’activité de la société se poursuit sans relâche pour mettre en place un line-up compétitif capable d’affronter au mieux le prochain championnat Lega Pro. Dans cette optique, une nouvelle négociation de marché a été menée par le directeur Vincenzo Greco, qui a amené Monopole. En effet, l’acquisition définitive du footballeur Giuseppe Maimone (1994), qui a signé le contrat qui le lie au club rossoblù pour un an, avec option pour le second, est officielle.

Le milieu de terrain, malgré son jeune âge, compte 114 apparitions en Lega Pro, ayant porté les maillots de Cuneo, Reggina, Melfi, Legge, Matera, Monopoli et Sicula Leonzio. Auparavant, il a commencé sa carrière dans le secteur jeunesse de la Reggina, où il a joué pendant trois ans.

Nouvelle opération de marché importante chez AZ Picerno, qui continue d’intervenir pour assurer une équipe de plus en plus compétitive. Avec les accords déjà conclus et signés, il est officiellement annoncé que le Club a définitivement acquis les services du footballeur Mirko Albertazzi (1997), lié au club de rossoblù depuis deux ans. Gardien de 23 ans, originaire de Bologne, lors des deux dernières saisons en Lega Pro à Vicenza, il a remporté la saison dernière le championnat de Serie C avec les Vénitiens, arrivés en Serie B.

Auparavant, trois ans avec Virtus Francavilla (dont 58 apparitions en deux ans de Lega Pro). Sa carrière a débuté dans le secteur jeunesse de Bologne. Malgré son jeune âge, il a déjà remporté deux championnats importants: en plus du dernier avec Vicenza, en Serie D lors de la saison 2015/2016 avec Virtus Francavilla, gagnant une promotion parmi les professionnels. Le joueur a signé le contrat qui le lie au club rossoblù au siège de Picerno, après que la négociation a été menée à bien par le directeur Vincenzo Greco. Le joueur rejoindra le groupe des retraités aujourd’hui. Bienvenue Mirko!

ph AZ Picerno