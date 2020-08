LONDRES (AP) – Tottenham a recruté le milieu de terrain Pierre-Emile Hojbjerg de Southampton à l’occasion de la première signature par le club du mercato estival.

Le Danois de 25 ans a rejoint mardi un contrat de cinq ans alors que Jose Mourinho reconstruit l’équipe pour ramener Tottenham dans le top quatre de la Premier League après avoir terminé sixième lors de sa première saison partielle à la tête.

Hojbjerg a été déchu de la capitainerie de Southampton après avoir dit au club qu’il ne signerait pas un nouveau contrat.

« Ce qui était très important pour moi, c’est que je voulais jouer dans un club où je pourrais me voir pendant de nombreuses années et Tottenham était celui-là », a déclaré Hojbjerg. «Je suis très fier, très heureux et excité. Je pense qu’il y a un avenir fantastique pour le club et je voulais tellement en faire partie.

Hojbjerg est arrivé en Angleterre en 2016 en provenance du Bayern Munich, où il a travaillé avec Pep Guardiola.

« Si vous voulez réaliser de grandes choses, vous avez besoin de 11 leaders sur le terrain et pour ce faire, chacun doit prendre ses responsabilités à son poste », a déclaré Hojbjerg, « apportant tout ce qu’il a dans l’équipe. J’aime toujours dire ce que vous mettez, vous sortez.

L’arrière droit Kyle Walker-Peters se dirige dans la direction opposée, transformant son prêt à Southampton en un transfert permanent de Tottenham.