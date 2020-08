Double engagement en défense pour la Polisportiva Lioni, qui, en vue du prochain championnat d’Excellence, obtient deux pièces expertes pour son arrière-garde.

C’est à propos de Gaetano Mario Iommazzo, né en 1990 utilisable en centre de défense ou comme arrière gauche, et par Giuseppe Trezza, défenseur central de 1991. Iommazzo est frais de l’expérience à Côte Amalfi, dans le groupe B d’Excellence Campania, tandis que Trezza est issu d’une saison passée avec le Fellino, formation de l’Emilie-Romagne Excellence.

Voici les détails dans le communiqué de presse officiel du club rossoblù:

Polisportiva Lioni a le plaisir d’annoncer qu’elle a conclu un accord d’adhésion, pour la saison 2020/2021, avec deux solides défenseurs, assistés de SV Sport Management, Gaetano Mario Iommazzo, né en 1990, et Giuseppe Trezza, né en 1991. Grafts top pour l’équipe que la First Team of Lioni met en place, deux éléments forts, avec une grande expérience et une grande fiabilité. Avec eux, l’arrière-garde dont dispose Monsieur Salvatore Sicuranza est davantage protégé et acquiert une solidité considérable pour le prochain championnat d’Excellence.

Gaetano Mario Iommazzo, défenseur polyvalent de San’Egidio del Monte Albino (Sa), qui peut être utilisé à la fois au centre de la défense et en position d’ailier gauche, portait la saison dernière le maillot Costa d’Amalfi, et peut se vanter d’un programme exceptionnel dans le Compétition régionale maximale, il a joué, entre autres, également à Battipagliese, Agropoli, Sarnese et Nocerina.

Giuseppe Trezza, un rocher central de Cava de ‘Tirreni, vient de l’équipe Felino (Emilia Romagna Excellence) avec laquelle il a joué la saison dernière, est un ancien joueur de Virtus Avellino et a de l’expérience en Serie D avec Marsala. Les deux joueurs sont ravis d’avoir conclu cet accord avec Polisportiva Lioni qui les amènera, pour la première fois, à disputer un championnat à Alta Irpinia.

ph Polisportiva Lioni