PONTEDERA (PI). Quatrième place du groupe A de Serie C 2019/20, puis renonciation à disputer les playoffs, la Pontedera repart avec une grande ambition et une envie de répéter les exploits du dernier championnat. Hier après-midi, l’association grenade a officialisé l’achat du jeune ailier offensif Alessio Faella, qui s’est révélé la saison dernière avec le maillot Nola en Serie D.

DES AMATEURS AUX PROS

La classe 1997 a été divisée ces dernières années entre Excellence et Serie D, en particulier en Campanie, maintenant elle redémarre avec les professionnels avec un contrat annuel pour lequel une option est prévue pour deux autres saisons sportives. Elevé dans le secteur jeunesse de Salernitana, l’ailier napolitain a bien fait dans celui de Roccella et Nola en Serie D, avec un intermède en Excellence dans le rang Afro Napoli.

LE DÉBUT D’UN RÊVE

Faella, à travers ses réseaux sociaux, a exprimé toute sa joie pour cette grande opportunité: «J’attends ce moment depuis bien, trop d’années. La faim et la colère, combinées à l’amour que j’ai toujours eu et que j’aurai pour ce sport qui fait maintenant partie de moi, m’ont conduit à réaliser ce rêve. J’ai atteint mon objectif par moi-même, ne demandant rien à personne, sans recevoir de traitements ou de recommandations spécifiques, je laisse toujours parler le rectangle vert. – explique l’attaquant – L’émotion que je ressens en signant avec Pontedera est indescriptible, il n’est pas possible de trouver les bons mots, je n’ai jamais abandonné même quand tout a mal tourné et je dédie ce point de départ à ma famille pour tout ce qu’il a fait pour moi même. Enfin je peux dire: C j’ai réussi! Je vais tout donner pour ce club et j’ai encore très envie d’aller toujours plus haut! ».