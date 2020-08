SHEFFIELD, ANGLETERRE – 09 FÉVRIER: Aaron Ramsdale de l’AFC Bournemouth inspecte le terrain sous la pluie avant le match de Premier League entre Sheffield United et AFC Bournemouth à Bramall Lane le 09 février 2020 à Sheffield, Royaume-Uni. (Photo par Clive Mason / .)

Sheffield United a confirmé la signature du gardien de 22 ans Aaron Ramsdale de Bournemouth. L’international anglais U21 a signé un contrat de quatre ans, le gardant à Bramall Lane jusqu’en 2024.

Ramsdale était l’une des stars de la Premier League la saison dernière. La saison dernière, le lanceur de tir était l’un des points positifs d’une équipe de Cherries sous-performante.

Les Blades étaient à la recherche d’un nouveau gardien de but après le retour de Dean Henderson à Manchester United. Aaron Ramsdale devrait immédiatement occuper le poste de gardien de but de premier choix à Bramall Lane.

Dans une défense poreuse de Bournemouth, le joueur de 22 ans a effectué un incroyable 129 arrêts, malgré 62 buts concédés. Il a même réussi un arrêt au penalty et a contribué à une passe décisive en Premier League.

Maintenant, mis à part ses statistiques impressionnantes, voici quelques facteurs pour lesquels les Blades ont décidé de signer le joueur de 22 ans.

Pourquoi Ramsdale a-t-il été acheté comme gardien de but de New Sheffield United?

Arron Ramsdale est encore jeune

L’un des plus grands avantages de la signature d’Aaron Ramsdale est son âge. Maintenant, les gardiens de but ont tendance à avoir de longues carrières par rapport aux joueurs extérieurs. Beaucoup de tireurs ont bien joué jusqu’à la fin de la trentaine. Compte tenu de cela, à 22 ans, Ramsdale est un jeune, ou un débutant, aux yeux d’un gardien de but.

Le gardien de but, avec Dean Henderson, était l’un des plus jeunes gardiens de premier choix de la Premier League la saison dernière. Et avec probablement une longue carrière devant lui, Ramsdale pourrait être le premier choix des Blades pendant de nombreuses années à venir.

Diplômé de l’Académie Sheffield United

Tout nouveau joueur aura besoin de temps pour s’adapter à son nouvel environnement, mais pas tant pour Ramsdale. Le dépositaire est un diplômé de l’académie de Sheffield United. Le joueur de 22 ans a rejoint l’académie des Blades en 2013 à l’âge de 15 ans. Il a gravi les échelons et a figuré dans les équipes de jeunes, mais n’a pas réussi à faire partie de la première équipe.

Après trois ans à l’académie, les Blades ont vendu le gardien prometteur à Bournemouth pour environ un million de livres. Maintenant, trois ans après son départ, Ramsdale sera de retour dans un environnement familier. Son expérience d’avoir travaillé avec Chris Wilder est également un autre avantage pour les Blades.

Ramsdale a de l’expérience en Premier League

Comme tous les nouveaux joueurs de champ, les gardiens de but ont également tendance à avoir une mauvaise passe après un passage en Premier League. Il suffit de regarder David de Gea – l’international espagnol a connu une première saison horrible avant de devenir l’un des plus grands bloqueurs de la Premier League.

Aaron Ramsdale a déjà eu une saison complète en Premier League et connaît désormais la dureté de la ligue. Le gardien de but était sur le banc des Cherries lors de leur dernier match de Premier League lors de la saison 2017/18.

Après des périodes de prêt à Chesterfield et à l’AFC Wimbledon, Ramsdale est devenu le gardien de premier choix pour les Cherries la saison dernière. Le joueur de 22 ans a été l’un des points positifs d’une saison oublieuse pour Bournemouth.

Il a commencé 37 des 38 matches de championnat pour Bournemouth lors de sa première saison. En le comparant avec les gardiens de lames existants, on constate que c’est 35 de plus que l’apparence de carrière combinée des gardiens actuels.

