Pendant quelques heures Andrea Pirlo est officiellement l’entraîneur du Juventus. La direction de la Juventus a décidé de limoger Sarri et de parier beaucoup sur lui, bien qu’elle ait été choisie pour diriger l’équipe des moins de 23 ans quelques jours plus tôt.

Un certificat d’estime évidente, qui ne peut que rendre le « Maestro » chargé et fier, qui devra désormais s’impliquer et devra le faire sur l’un des bancs les plus importants au monde. Toute la joie et l’enthousiasme de Pirlo ont été exprimés à travers un tweet sur son profil officiel.

Juve, Pirlo: « Heureux avec tant d’estime et de confiance »

Voici les premiers mots de Pirlo en tant que nouvel entraîneur de la Juventus:

Heureux et fier de recevoir une telle estime et confiance de @juventusfc.

Prêt pour cette fantastique opportunité! 💪⚪️⚫️

Je suis profondément heureux et honoré de recevoir un tel respect et une telle confiance de la Juventus.

Prêt pour cette incroyable opportunité! pic.twitter.com/5zTuLBq3XW – Andrea Pirlo (@Pirlo_official) 9 août 2020

Désormais, l’ancien champion de la Juventus et de Milan pourra se concentrer sur son travail, connaître tous les membres de l’équipe et pouvoir compter sur des sénateurs comme Bonucci et Chiellini, qui pourront certainement l’aider.