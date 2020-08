Il s’agit du quatrième d’une série évaluant les équipes de Premier League et leurs priorités de transfert pour l’été. En savoir plus sur Arsenal et sa progression sous Mikel Arteta, comment Tottenham doit se reconstruire avec un budget sous Jose Mourinho et pourquoi Chelsea a l’air d’une équipe à tapis.

Manchester United a terminé la saison troisième du classement de la Premier League. Il s’est qualifié pour la Ligue des champions de la saison prochaine et est le favori pour remporter la Ligue Europa cette saison. Ce ne sont pas des réalisations qui auraient excité les fans de United une fois, mais compte tenu de la façon dont les choses se passaient, elles ont été accueillies comme des signes que tout va dans la bonne direction à Old Trafford.

Et il y a certainement des signes positifs. Depuis son arrivée à la fin du mois de janvier, Bruno Fernandes a donné un sens à une équipe qui semblait auparavant totalement incohérente. Paul Pogba, remis d’une blessure, travaille bien avec Fernandes et, grâce à l’incertitude économique provoquée par la crise des coronavirus, semble désormais susceptible de rester au club. Mason Greenwood est devenu le jeune talent le plus excitant du club depuis Ryan Giggs. Marcus Rashford et Anthony Martial ont tous deux trouvé des sorts de forme vers la fin de la campagne.

Mais il y a aussi des inquiétudes. United n’a vraiment bien joué dans aucun de ses cinq derniers matches, même si la seule défaite a été la demi-finale de la FA Cup contre Chelsea. Le manager Ole Gunnar Solskjaer avait parié essentiellement sur le choix des mêmes joueurs match après match – et compte tenu de la performance de cette demi-finale de la FA Cup lorsqu’il a fait des changements, peut-être pour de bonnes raisons – mais le résultat était que son équipe était épuisée par les deux derniers matchs. semaines de la campagne de la ligue. De toute évidence, il a besoin d’une équipe plus profonde en qui il a confiance si United veut prospérer la saison prochaine.

Catherine Ivill / .

Et puis, il y a la nature étrangement irrégulière de la carrière de Solskjaer à Old Trafford, qui se divise effectivement en trois périodes. Il y a eu la première phase qui a duré du 22 décembre 22 au 9 mars 2019, au cours de laquelle United a remporté 12 matchs et fait match nul sur 14 alors que le simple fait de ne pas être Jose Mourinho semblait suffisant pour que Solskjaer rehausse l’ambiance.

Solskjaer a reçu le poste à temps plein le 28 mars, mais à ce moment-là, le bégaiement avait déjà commencé. La première défaite était survenue à Arsenal le 10 mars. Cela marque le début de sa deuxième phase, qui s’est déroulée jusqu’au 31 janvier de cette année. Sur 34 matchs de championnat, United en a remporté 11, fait match nul neuf et perdu 14. Les points par match sont passés de 2,71 dans sa première phase à 1,24 dans sa seconde.

Et puis Fernandes est arrivé. Du 1er février 2020, lorsque Fernandes a fait ses débuts lors d’un match nul 0-0 contre les Wolves, jusqu’à la fin de la saison, United est resté invaincu, en remportant neuf et en faisant cinq nul. Les points par match ont reculé à 2,29. Quel est le vrai Solskjaer? L’alchimie de Fernandes pourrait-elle disparaître? Ou s’il y a une blessure au XI de premier choix qui a produit une course de forme aussi positive, Solskjaer peut-il réagir? Il a prouvé qu’il était un manager capable de jouer sur la contre-attaque, mais peut-il faire plus que ça?

Ce qui ne semble pas être un problème pour le moment, c’est l’argent. United a des projets ambitieux et semble avoir décidé que Solskjaer était au cœur de leur action. Avec le noyau d’une équipe en place, quelques ajouts pourraient faire de United une menace sérieuse la saison prochaine.

Alexandre Simoes / Borussia Dortmund / .

DOMAINES PRIORITAIRES

Aile droite

La ligne avant de United est sans doute la zone la plus forte de l’équipe, mais elle cible Jadon Sancho, l’ancien jeune joueur de Manchester City, âgé de 20 ans, qui a inscrit 17 buts et 16 passes décisives la saison dernière pour le Borussia Dortmund. La réticence initiale du club de Bundesliga à vendre cet été semble avoir été atténuée par la prise de conscience que les prix pourraient baisser au cours de l’année prochaine, et si quelqu’un fait encore des signatures de renom, il peut tout aussi bien en profiter.

La qualité de Sancho est claire, et son rythme et sa supercherie correspondent au style de football que Solskjaer privilégie. Joshua King de Bournemouth est une possibilité de renforcer les options au centre si l’accord de prêt d’Odion Ighalo n’est pas rendu permanent.

Laisser derriere

L’arrière gauche est un problème pour United depuis un certain temps maintenant, avec le sentiment grandissant que Luke Shaw ne s’est jamais vraiment remis de la jambe cassée qu’il a subie en septembre 2015. Brandon Williams s’est montré prometteur, mais il est très inexpérimenté. Ben Chilwell de Leicester est considéré comme l’option préférée – et Leicester est résigné à l’un de ses grands joueurs – mais United devra affronter Chelsea pour le défenseur anglais.

Milieu central

Aussi impressionnant que soit l’axe Fernandes-Pogba, ce n’est pas suffisant. Ils ne peuvent pas jouer à tous les jeux, et Fred n’a montré que des éclairs de qualité. L’international serbe de la Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, a été lié à plusieurs reprises à United les saisons précédentes et semblerait être un candidat idéal pour suivre le rôle hybride de Pogba. La question, cependant, est de savoir si United serait disposé à payer une redevance estimée à environ 90 millions de dollars. Jack Grealish d’Aston Villa est également une option, bien qu’il soit une présence beaucoup plus offensive.