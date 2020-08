Londres, ANGLETERRE – 01 AOÛT: l’entraîneur-chef d’Arsenal Mikel Arteta avec l’entraîneur des gardiens Inaki Cana Pavon et les assistants Steve Round et Albert Stuivenburg après le match final de la FA Cup entre Arsenal et Chelsea au stade de Wembley le 01 août 2020 à Londres, en Angleterre. Les stades de football à travers l’Europe restent vides en raison de la pandémie de coronavirus, car les lois de distanciation sociale du gouvernement interdisent aux fans à l’intérieur des sites, ce qui entraîne que tous les matches se jouent à huis clos. (Photo par Stuart MacFarlane / Arsenal FC via .)

Arsenal et Mikel Arteta ont terminé une saison 2019/20 à l’envers avec le sommet glorieux d’un autre triomphe en FA Cup. La victoire sur Chelsea à Wembley a prolongé le fantastique record des Gunners en tant qu’équipe la plus titrée de la compétition.

Une saison de hauts et de bas menant à ce dernier match a été une campagne pas comme les autres pour toutes les équipes de Premier League. Mais pour Arsenal, en particulier, le drame a été incommensurable, tout comme le nombre de points de discussion.

Revue de la saison d’Arsenal: Mikel Arteta fait déjà des progrès

Le cauchemar d’Unai Emery à Arsenal

Nous commençons par jeter notre regard sur une terrible première moitié de saison supervisée par Unai Emery. Le règne désastreux de l’ancien entraîneur de Séville et du Paris Saint-Germain semble il y a longtemps aux yeux du neutre. La saison d’Arsenal atteignait des creux historiques lorsque la hache a été abattue sur Emery après une défaite 2-1 contre l’Eintracht Francfort le 28 novembre.

Cette terrible défaite à domicile a fait sept matchs sans le goût de la victoire pour Arsenal, leur pire parcours de forme depuis 1992. L’homme amené à inverser le déclin qui a terni les dernières années de Wenger ne faisait qu’empirer les choses. Il fallait juste qu’il soit remplacé.

Une insistance à jouer par l’arrière a produit des résultats erratiques, ce qui était tout à fait prévisible étant donné le personnel défensif à la disposition d’Emery. En effet, lors d’une défaite 3-1 contre les éventuels champions de Liverpool en août, les Gunners ont perdu le ballon 13 fois dans leur troisième troisième défensif.

De plus, une insistance à aborder chaque match avec l’objectif de s’adapter à l’adversaire a produit des tactiques en constante évolution qui ne faisaient que semer la confusion chez les joueurs. Le côté d’Emery était trop pragmatique dans son approche pour atteindre ses objectifs. En conséquence, les victoires ont cessé de venir.

Enfin, la saison d’Arsenal n’a pas été suffisamment dirigée pour réussir sous Emery. Le manager a dépouillé Granit Xhaka de la capitainerie suite à cette débâcle de substitution contre Crystal Palace. De plus, Emery a permis aux joueurs de voter pour savoir qui remplacerait les Suisses en tant que leader sur le terrain.

Ce sont les actions d’un gestionnaire sans autorité. Emery a constamment délibéré sur ce qu’il fallait faire avec un Mesut Ozil démotivé, et lorsque l’Espagnol a été heureusement démis de ses fonctions après cette perte lamentable contre Francfort, la saison d’Arsenal était en passe de devenir un échec historique.

La résurgence de Mikel Arteta

Pour changer cette direction, avancez Mikel Arteta.

Arsenal était une pagaille absolue lorsque leur ancien milieu de terrain a courageusement troqué son rôle d’assistant à Manchester pour le poste de haut niveau à Londres. Et bien qu’Arteta n’ait tout simplement pas eu le temps d’empêcher le club de quitter sa position la plus basse dans la ligue depuis 1995, il s’est mis à changer la culture et à améliorer le style de jeu.

Le changement de culture a été le facteur le plus important de la résurgence du club au cours de la seconde moitié de la saison. Arteta a instillé un sens de la discipline qui ne peut que faire avancer Arsenal, quelles que soient les conséquences personnelles pour les quelques personnes qui ne sont pas d’accord avec le plan.

Contrairement à son prédécesseur, Arteta a clairement indiqué que de mauvais entraîneurs comme Ozil ne joueraient aucun rôle dans la reconstruction du club. Emery a critiqué le comportement de l’Allemand; Arteta a fait quelque chose à ce sujet. Au moment du moment le plus joyeux de la saison d’Arsenal à Wembley samedi, Ozil était si loin de l’image qu’il était en Turquie pendant que ses coéquipiers soulevaient de l’argenterie.

Le jeune Français Matteo Guendouzi a ressenti toutes les conséquences de sa pétulance scandaleuse contre Brighton et Hove Albion après le redémarrage du projet. La norme a été fixée par l’attitude de Granit Xhaka après son moment de folie susmentionné: l’international suisse a depuis répondu aux demandes de son manager et joue l’un des meilleurs football de sa carrière.

Les bonnes valeurs au club ont été rétablies et les résultats sur le terrain s’améliorent. Entre la course miraculeuse d’Arsenal à la victoire en coupe, il y avait une victoire de retour sur Liverpool en Premier League. Les Gunners auraient manqué de courage et de conviction pour obtenir de tels résultats auparavant. Ce n’est plus le cas.

Jeu de la saison – Arsenal 2-1 Chelsea

Aucun prix pour deviner celui-ci. Un triomphe record de la 14e FA Cup a été la récompense d’Arteta pour tout son bon travail.

Au début du jeu, Arsenal a eu du mal à maîtriser le mouvement et les compétences de Mason Mount et Christian Pulisic derrière Oliver Giroud à Wembley. Ils sont entrés dans la première demi-pause boissons en fin de finale.

Arteta a travaillé sa magie une fois de plus, et son côté est sorti en tirant et a pris le contrôle du concours à partir de ce moment.

Chelsea a terminé le match avec dix hommes (le résultat d’une décision d’arbitrage shambolique, il faut le dire) et n’a pas été en mesure de vraiment menacer le temps supplémentaire alors qu’Arsenal a remporté le trophée et créé plus d’histoire de la FA Cup.

Ils ont également garanti le football de la Ligue Europa avec ce résultat et se sont donné une plate-forme pour continuer à avancer sous leur excellent nouveau manager.

Joueur de la saison – Pierre-Emerick Aubameyang

Encore une fois, pas de prix pour deviner celui-ci. L’attaquant gabonais n’a cessé de souligner son statut de classe mondiale au cours de la saison, marquant 22 buts en championnat et donnant presque à Jamie Vardy le prix Golden Boot.

Aubameyang a également marqué un doublé en demi-finale et en finale de la FA Cup. Arsenal n’aurait pas atteint, ni gagné, la finale sans lui.

Bien qu’il ait laissé tomber le célèbre vieux trophée avant de le soulever, l’attaquant sait maintenant ce que ça fait de gagner de l’argenterie avec le club. Son manager espère qu’un tel sentiment convaincra le joueur de rester aux Emirats. Arteta a certainement besoin de lui.

Globalement – Une plateforme pour aller de l’avant

Cette saison ne peut être considérée comme un succès global pour le club du nord de Londres. Terminer en dessous de Tottenham ne peut jamais être considéré comme acceptable, pas plus qu’une position de milieu de table dans la ligue.

Mais un autre succès en coupe est un vrai moment à savourer, et la gloire de la Ligue Europa la saison prochaine est un objectif réalisable pour les Gunners qui cherchent à continuer sur la bonne voie.

En attendant, Arsenal a besoin d’un renforcement défensif urgent, et ils doivent convaincre Aubameyang de signer un nouveau contrat, quel qu’en soit le prix.

Les objectifs à court terme du club sont désormais clairs. Ils ont le bon manager pour les conduire vers eux. Cette saison n’a absolument pas été un succès sans réserve pour le club, mais cela a été un premier pas dans cette direction.

