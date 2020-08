SCAFATI (SA). La semaine dernière, nous vous avons parlé de la négociation en cours entre les Scafatese est Pasquale Manzo, l’ancien Afragolais est ensuite officialisé dans les jours suivants par les canaris. Le directeur sportif Ramon Taglianetti a ensuite poursuivi la campagne de transfert, définissant 4 autres opérations très importantes qui donnent à M. Teta une équipe de haut niveau, prête à se battre par excellence pour la victoire au championnat.

TIRER POUR TIRER

Après le coup de Manzo, les canaris ont défini les achats de Rosario De Sio est Antonio Mannone. Le premier est un milieu de terrain né en 1997, ancien Polisportiva Santa Maria, tandis que le second est un défenseur né en 1988, qui vient de vivre plusieurs expériences en Serie A avec les maillots de Pomigliano, Francavilla, Paganese et Nocerina. Deux pièces très précieuses pour Teta, qui pourra entre autres compter sur des buts de Antonio Cherillo est Davide Evacuo, deux gars confirmés de la saison dernière qui se vantaient de plusieurs admirateurs en Campanie et au-delà. Les dernières opérations au domicile de Gialloblè montrent clairement, s’il en fallait quelque chose, que l’objectif pour la saison 2020/21 est le saut dans la catégorie. Alors prévenez les autres grands noms du groupe éventuel, de Cervinara à la côte amalfitaine en passant par Castel San Giorgio et Angri, sans oublier le Palmese qui, ayant résolu les derniers problèmes corporatifs, est prêt à mettre en place une équipe compétitive.