Le milieu de terrain slovaque Robert Mak (à droite) et le milieu de terrain de la République tchèque Tomas Soucek se disputent le ballon lors du match de football de la Ligue des Nations Unies de l’UEFA République tchèque / Slovaquie à Prague le 19 novembre 2018 (photo de Michal CIZEK / .) (Crédit photo doit lire MICHAL CIZEK / . via .)

Le groupe B2 se compose d’Israël, dont la machine à buts Eran Zahavi n’a été battue que par Harry Kane lors des éliminatoires européens. L’Écosse, qui a accompagné Israël dans son groupe de la Ligue des Nations 2018/19, en fait également partie. À côté de ces deux-là, il y a la République tchèque et la Slovaquie, prétendantes à la première place qui ont également partagé un groupe de la Ligue des Nations la saison précédente. Cet article prédira le Groupe 2 de l’UEFA Nations League B.

Pronostic Groupe 2 de l’UEFA Nations League B

La République tchèque en tête

La République tchèque devrait être modérément favorisée par rapport à la Slovaquie, notamment en raison de ses performances supérieures lors des qualifications pour l’Euro 2020. Plus précisément, ils ont obtenu deux points de plus que leurs voisins de l’Est et ont même réussi à vaincre l’Angleterre à Prague. La saison précédente de la Ligue des Nations en est une preuve supplémentaire: les Tchèques ont battu la Slovaquie à domicile et à l’extérieur.

Slovaquie, finaliste présomptif

Bien que la Slovaquie puisse se battre pour la première place, la République tchèque reste légèrement favorite pour le moment. Cependant, les Slovaques pourraient provoquer une surprise, même si une deuxième place est plus probable. Cela dit, Repre est meilleur qu’Israël et l’Écosse. Ils ont obtenu huit et quatre points de plus que Nivheret Hatchelet et l’armée tartan respectivement lors des éliminatoires européens.

Israël et l’Écosse sont à égalité

Bien que l’Écosse ait obtenu quatre points de plus qu’Israël lors des qualifications pour l’Euro, ils sont assez équitablement égaux, ce que leurs deux affrontements dans la Ligue des Nations 2018/19 sont révélateurs. Israël a gagné 2-1 à Harfa et l’Écosse a gagné 3-2 à Glasgow. Cependant, il convient de noter que l’armée tartan a obtenu trois points supplémentaires tout au long de la phase de groupes.

On pourrait soutenir que l’Écosse devrait être favorisée en raison de son score plus élevé dans la Ligue des Nations et la qualification pour l’Euro, mais leurs affrontements face à face contre Israël rendent cette conclusion problématique. De plus, l’Écosse est en proie à des incohérences. Ils ont perdu 3-0 à l’extérieur contre le Kazakhstan et ont dépassé Chypre. En plus de cela, Israël possède la machine à buts, Eran Zahavi.

