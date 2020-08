Le PSG contre le Bayern Munich, la Ligue des champions est à gagner. Nous voilà, c’est le jour le plus attendu, celui de la finale. Se faire face, à 21h au stade Da Luz de Lisbonne, deux équipes aux philosophies de jeu diamétralement opposées, qui ont dominé leurs ligues respectives. Deux entraîneurs allemands s’affrontent, Flick contre Tuchel. Les Français arrivent en finale avec 25 buts inscrits dans la compétition, le Bayern en a marqué 42. Les stars de Paris, Neymar, Mbappé et Di Maria, face à la force du collectif bavarois, qui se sublime à Lewandowski et Gnabry. Il y a aussi un peu d’Italie: l’arbitre du match sera Orsato, avec Manganelli et Giallatini comme juges de lignes et Irrati au Var.

Tuchel confirme les consignes la veille: il revient Keylor Navas au but, au milieu de terrain Paredes et pas Verratti. En défense Thiago Silva est Kimpembe, vers l’avant De Maria avec Mbappé est Neymar. Seul banc pour Mauro Icardi, ainsi que pour l’ancien coéquipier de l’Inter Ivan Périsique. Flick pour son Bayern choisit Coman, vieille connaissance de la Juve.

STATISTIQUES ET CHIFFRES – Huit précédents entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, mais toujours en phase de groupes: la balance est en faveur des Français avec cinq victoires, trois succès allemands, dont celui de la dernière rencontre disputée en décembre 2017.

LES FORMATIONS OFFICIELLES

PSG (4-3-3): Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Paredes, Marquinhos, Herrera; Par Maria, Mbappé, Neymar.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski.

