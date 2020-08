La reprise de la Ligue des champions remaniée démarre à l’Estadio da Luz de Benfica à Lisbonne, alors que l’Atalanta et le PSG disputent le premier des quatre quarts de finale en quatre jours.

L’équipe italienne divertissante cherchera à apprivoiser les champions de France, qui recherchent désespérément le succès européen pour accompagner tous leurs trophées nationaux. Malgré une dépense financière massive ces dernières années, le PSG a été éliminé en huitièmes de finale ou en quarts de finale de chacune des sept dernières compétitions de Ligue des champions. La disponibilité de la star française Kylian Mbappe, blessée après un tacle dur en finale de Coupe de France il y a moins de trois semaines, rend les choses plus difficiles pour l’équipe de Thomas Tuchel. Il est retourné à l’entraînement avant le match, cependant, et est sur le banc.

Atalanta n’a jamais atteint ce stade auparavant, et il joue avec une tonne d’émotion, après que sa petite ville de Bergame ait été ravagée par le coronavirus. Le club de Gian Piero Gasperini est l’un des plus explosifs de toute l’Europe, ayant marqué 98 buts en Serie A, et a ce qu’il faut pour déstabiliser son adversaire plus accompli.

Restez à l’écoute ici pour les mises à jour en direct et les faits saillants des objectifs et des jeux clés tout au long du match (actualisation pour les mises à jour les plus récentes).

**********

Voici les alignements des deux équipes:

Le vainqueur affrontera le vainqueur du RB Leipzig contre l’Atletico Madrid en demi-finale, ces deux équipes jouant jeudi. L’autre côté de la fourchette mettra en vedette les vainqueurs de Barcelone contre Bayern Munich (vendredi) et Manchester City contre Lyon (samedi).