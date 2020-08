Après une phase d’élimination atypique, les deux PSG comme le Bayern Munich étaient les deux équipes qui ont atteint la finale de la Ligue des champions. L’équipe parisienne est arrivée audit séjour après avoir dépassé le Atalanta et Leipzig, respectivement. Pour leur part, le ‘Bavarois ‘ venir à ce stade en tant que grands favoris après avoir humilié le Barcelone et surmonter sans trop de problèmes Lyon.

L’équipe dirigée par Thomas Tuchel récupéré des footballeurs vitaux dans son plan tels que Kylianm Mbappé, Ángel di María et Marco Verratti, qui peut être du match initial si l’entraîneur allemand le souhaite. Cependant, le barreur attend de savoir s’il peut compter sur Keylor Navas, qui est encore inconnu quelques heures avant la réunion finale.

D’un autre côté, Hans-Dieter Flick Il aura une équipe pratiquement complète dirigée par le pôle Robert Lewandowski, qui promet d’être un véritable rouleau compresseur en compagnie de Serge Gnabry et Thomas Müller, tous deux avec une participation exceptionnelle aux duels précédents de l’équipe allemande.

Paris Bayern

Débuts finaux cinq fois vainqueurs Qui remportera la #UCLfinal 2020? #UCLfixtures | @GazpromFootball pic.twitter.com/ZbDJtFMjGL – UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 23 août 2020

Les deux institutions jouent beaucoup dans cette surprise Ligue des champions. D’un côté, il y a le PSG, une institution qui cherche sa première »Orejona » dans l’histoire et qui, en plus, tentera de valider le projet ambitieux de son propriétaire Nasser Al-Khelaïfi. Cependant, de l’autre côté se trouve le géant allemand qui rêve d’accumuler son sixième Ligue des Champions et, avec cela, égaler Liverpool en tant que troisième vainqueur du tournoi juste en dessous du Milan et le Real Madrid.

Bayern Munich et PSG définira le prochain champion de la Des champions heure 14h00., Heure centrale du Mexique. La propriété qui sera la vedette de ce duel réconfortant sera l’Estadio da Luz et elle sera vue à travers les écrans de ESPN et Fox Sports.

« 𝐇𝐨𝐲 𝐯𝐮𝐞𝐥𝐯𝐞 𝐚 𝐬𝐞𝐫 𝐮𝐧 𝐛𝐮𝐞𝐧 𝐝𝐢́𝐚… » @PSG_espanol

21h00 CEST

Estádio da Luz # UCLFinal Un rêve à réaliser, quelque chose d’historique à réaliser. Allez #FCBayern! # MissionLis6on pic.twitter.com/GyGgzB45hV – FC Bayern München espagnol (@FCBayernES) 23 août 2020

Programmation du PSG: Sergio Rico; Thilo Kehrer, Thiago Silva, Presnel Kimpembe et Juan Bernat; Ander Herrera, Marquinhos et Leandro Paredes; Ángel Di María, Neymar et Kylian Mbappé.

Composition du Bayern Munich: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jerome Boateng, David Alaba et Alphonso Davies; Leon Goretzka, Thiago Alcántara, Serge Gnabry, Thomas Muller et Ivan Perisic; Robert Lewandowski.

