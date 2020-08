Lors du match entre Al Sailiya et Al Shahaniya du championnat qatari, disputé samedi dernier, quelque chose est arrivé à la limite de l’incroyable. En effet, les employés de la Fédération ont oublié de mettre en marche le système de climatisation présent au stade – l’un de ceux qui accueillera la Coupe du monde en 2022 – malgré la température atteignant 45 degrés avec 90% d’humidité. Un oubli qui pourrait coûter cher étant donné que les joueurs sur le terrain sont apparus dans un état de choc clair, certains d’entre eux accusant des évanouissements (l’un des joueurs des hôtes a dû sortir sur une civière).

