MANCHESTER, ANGLETERRE – 05 AOÛT: Les joueurs et les officiels observent une minute de silence avant le tour de 16 match retour de l’UEFA Europa League entre Manchester United et LASK à Old Trafford le 19 mars 2020 à Manchester, Royaume-Uni. (Photo par Simon Stacpoole / Hors-jeu / Hors-jeu via .)

La Ligue Europa a été réduite à huit clubs pour le quart de finale après la fin des huitièmes de finale jeudi. Il reste un large éventail de clubs dans la compétition avec Manchester United et l’Inter Milan en tête d’affiche de ceux qui restent.

Sur les huit clubs restants, quatre se sont qualifiés pour la Ligue des champions 2020/21 dans leurs ligues nationales respectives. Pour le reste, la Ligue Europa offre une dernière occasion de se qualifier pour la Ligue des champions.

Ligue Europa: trois quarts de finalistes avec le plus à perdre

Wolverhampton Wanderers

Après avoir terminé à la septième place de la Premier League, les Wolves devront remporter la Ligue Europa pour avoir une chance de jouer dans une compétition européenne la saison prochaine. Le triomphe d’Arsenal en FA Cup a laissé les Wolves sans place dans la Ligue Europa de la saison prochaine. C’est tout pour les loups dans l’espoir d’une compétition continentale s’ils sortent du tournoi sans réclamer le titre.

Il ne serait pas tout à fait juste de dire que les loups n’ont aucune chance de gagner la compétition. Les loups ont parfois montré la saison dernière qu’ils pouvaient vaincre les meilleurs clubs. Ils ont gagné deux fois contre Manchester City et devront reproduire une performance similaire lorsqu’ils affronteront Séville en quarts de finale.

FC Copenhague

Copenhague a été détrôné en tant que champion du Danemark par le FC Midtjylland cette saison, ce qui signifie qu’ils ne se rendront pas aux qualifications de la Ligue des champions. Ce sera leur chance de revenir dans l’image de la Ligue des champions avec une course surprenante au titre de la Ligue Europa.

Ce serait une énorme contrariété si Copenhague pouvait se frayer un chemin vers la finale. Leur adversaire en quart de finale, Manchester United, ne sera pas un ennemi facile car Ole Gunnar Solskjær cherche à remporter son premier titre européen en tant qu’entraîneur. Cependant, si Copenhague peut dépasser Manchester United, cela pourrait leur donner suffisamment de confiance pour continuer et tout gagner.

FC Bâle

Le club suisse du FC Bâle est dans une position similaire à Copenhague car il n’a pas réussi à remporter son championnat national et se dirigera vers les tours de qualification de la Ligue Europa la saison prochaine s’il sort cette saison de la Ligue Europa.

Bâle est de loin pour gagner la compétition, mais après un résultat solide contre l’Eintracht Francfort, il ne faut pas les négliger. Revenir en Ligue des champions serait un grand triomphe pour un club qui n’a pas pu remporter son championnat national ces derniers temps.

Shakhtar Donetsk

Shakhtar Donetsk fait partie des quatre quarts de finalistes déjà qualifiés pour la Ligue des champions la saison prochaine. Après avoir remporté le titre de Premier League ukrainienne, une sortie de la Ligue Europa ne serait pas un coup dévastateur. Cela étant dit, ils ont l’opportunité de remporter un titre européen.

Leur dernier titre européen a eu lieu lors de la saison 2008/09 lorsqu’ils ont remporté la Coupe UEFA – désormais connue sous le nom de Ligue Europa. Ce serait une grande réussite pour un club qui a enduré des épreuves ces dernières années en raison des troubles en Ukraine. Ce serait un énorme résultat pour le club et ses supporters.

Manchester United

Avec une place en Ligue des champions la saison prochaine déjà réservée, Manchester United peut désormais terminer sa saison avec un titre en Ligue Europa. Ce serait leur deuxième titre en Ligue Europa au cours des cinq dernières années s’ils gagnaient tout. Plus important encore, ce serait le premier titre majeur d’Ole Gunnar Solskjær en tant que manager du club.

Ce serait certainement perçu comme une déception si Manchester United ne se qualifiait pas pour la finale de cette compétition. Ils ont été l’un des favoris pour remporter ce tournoi lorsqu’ils ont dépassé la phase de groupes et leur forme récente indique qu’ils peuvent continuer et gagner tout le tournoi.

Bayer Leverkusen

Le club allemand du Bayer Leverkusen n’est pas entré en Ligue des champions la saison prochaine après avoir terminé cinquième de la Bundesliga. En conséquence, ils font partie des clubs qui chercheront à remporter la Ligue Europa pour revenir en Ligue des champions.

Leverkusen s’est assuré une place en phase de groupes de la Ligue Europa, ce qui les place dans une meilleure position que des clubs comme Bâle et Copenhague qui devraient jouer dans les éliminatoires de la Ligue Europa.

Cela fait très longtemps que Leverkusen n’a pas remporté le dernier titre européen. Lors de la saison 1987/88, ils ont remporté la Coupe UEFA. Maintenant, ils ont une autre occasion de remporter le titre dans ce qui pourrait être la dernière fois que Kai Havertz avec le club.

Séville – Cinq fois vainqueur de la Ligue Europa

Séville se dirige vers la Ligue des champions la saison prochaine après avoir terminé quatrième de la Liga. Ils sont les seuls représentants de la Liga à gauche en Ligue Europa et sont très capables de remporter le titre. Une solide victoire 2-0 contre la Roma en huitièmes de finale a montré qu’elle était en très bonne forme à l’entrée des quarts de finale.

Le club espagnol pourrait bien surprendre les autres grands clubs de gauche et remporter le titre. Séville a remporté la compétition cinq fois dans son histoire et n’est pas étrangère au succès dans cette compétition.

Inter Milan

Avec Manchester United, l’Inter Milan est l’un des grands favoris pour remporter la Ligue Europa. Ils ont terminé leur saison de Serie A en force pour terminer à la deuxième place et ont poursuivi leur parcours en battant Getafe pour atteindre les quarts de finale.

Antonio Conte pourrait bénéficier de sa victoire en Ligue Europa, car Sky Sports a rapporté que l’Inter Milan attendra pour décider de son avenir en tant que manager après la conclusion du tournoi. Au niveau des clubs, un titre en Ligue Europa serait leur premier succès continental en dix ans.

