L’attente est terminée. Ce lundi 10 août, les entraînements sont de retour pour les clubs de première division et Marcelo Gallardo a livré la liste des joueurs convoqués pour commencer les entraînements au River Camp à Ezeiza.

Les quatre joueurs qui ne pourront pas être pendant les premiers jours sont Ezequiel Centurión, Robert Rojas, Juan Fernando Quintero et Matías Suárez. Le gardien de but a été le seul à avoir été testé positif au coronavirus dans les prélèvements effectués au club et doit rester isolé pendant plus de dix jours.

De leur côté, Rojas et Quintero doivent finir de remplir la quarantaine obligatoire de 14 jours car ils sont revenus de l’étranger, tandis que l’attaquant pourra rentrer de Cordoue en milieu de semaine, lorsque le cordon sanitaire sera levé qu’ils ont mis dans le quartier privé dans lequel il vit, où plusieurs cas de COVID-19 ont été enregistrés.

Enfin, les nouveaux jeunes qui seront disponibles pour Gallardo avec l’équipe première sont: Franco Paredes, Augusto Aguirre, Lucas Beltrán et Federico Girotti. En plus, il y aura les archers Franco Armani, Germán Lux et Enrique Bologna, rejoints par le jeune Franco Petroli. Consultez la liste complète!