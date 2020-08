Ligue des champions

Qui émerge en tant que buteur des champions et de la Ligue Europa?

Christian Felipe Amezquita Ortiz

09 août 2020, 19h25

Les deux compétitions sont en quart de finale et il y a des candidats sérieux pour remporter la distinction.

Le résultat des meilleures compétitions européennes est de plus en plus proche, la Ligue des champions et la Ligue Europa sont en quarts de finale et en seulement trois matchs, les nouveaux monarques pourront être rencontrés.

En plus du titre, il y a d’autres distinctions individuelles en litige et en ce sens la course pour être le meilleur buteur de chaque concours est brûlante. Par conséquent, dans Futbolred, nous vous montrons qui sont les plus susceptibles de remporter cette distinction:

Ligue des champions

Actuellement, le meilleur buteur du tournoi est Robert Lewandowski avec 11 buts en six matchs disputés, une marque impressionnante de près de deux scores par match. En l’absence de trois duels pour la conclusion de la compétition, si le Bayern atteignait la finale, le Polonais a la possibilité d’égaler ou de battre le record de Cristiano (17 buts en une seule saison).

Maintenant, ses concurrents sont assez loin. Erlin Haaland en a 11 mais son équipe est hors compétition et avec six sont Gabriel Jesus (City), Raheem Sterling (City), Memphis Depay (Lyon) et Serge Gnabry (Bayern). Mertens et Kane ont le même nombre mais leurs équipes sont déjà éliminées.

Ligue Europa

La lutte pour le titre de meilleur buteur est incontournable, compte tenu du fait qu’il y a une égalité au sommet de six footballeurs. Bruno Fernandes (Manchester United), Andraž Šporar (Sporting), Daichi Kamada (Francfort), Alfredo Morelos (Rangers), Edin Visca (Istanbul) et Diego Jota (Wolverhampton) ont six touchés.

Bien sûr, les Portugais Fernandes et Jota ont l’avantage car ils sont les seuls sur cette liste à être encore en vie dans la compétition. Avec un but en moins, Munir (Séville), Fabian Frei (Bâle) et Mason Greenwood (Manchester United) ne peuvent pas être manqués.