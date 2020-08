Le nouvel entraîneur du FC Barcelone est lié au club depuis longtemps. Ronald Koeman est une légende du club en tant que joueur, et il espère que cela l’aidera à inverser l’une des périodes les plus sombres de l’histoire du club.

Carrière de joueur

Koeman était connu pour son tir puissant, un trait inhabituel pour un joueur qui jouait principalement en tant que défenseur central, milieu de terrain défensif ou balayeur. Il a débuté à Groningen avant de s’installer à Ajax, où il a remporté pour la première fois l’Eredivisie et la KNVB Cup. Il a ensuite rejoint le deuxième plus grand club des Pays-Bas, le PSV, où il a remporté le championnat trois fois de suite et la Coupe KNVB deux fois. Peut-être plus impressionnant encore, Koeman faisait partie de l’équipe PSV qui a remporté la Coupe d’Europe en 1988. Son PSV a éliminé le Real Madrid en demi-finale, puis a remporté la finale contre Benfica aux tirs au but, Koeman marquant aux tirs au but.

Ses succès se sont poursuivis en équipe nationale, lorsque les Pays-Bas ont remporté l’Euro de l’UEFA 1988. Koeman a marqué un penalty en demi-finale alors que les Pays-Bas effectuaient un rallye tardif pour battre les hôtes de l’Allemagne de l’Ouest 2-1, puis remportaient la finale 2-0 contre l’Union soviétique.

Ses triomphes ont incité Barcelone à le signer en 1989. À partir de là, il a rejoint la «Dream Team» de Johan Cruyff qui a remporté la Liga quatre années de suite et la première Coupe d’Europe du club. C’est cette «Dream Team» qui a battu la Sampdoria en finale de la Coupe d’Europe, grâce à un but de Koeman lui-même – un puissant entraînement à longue portée si caractéristique de lui. Koeman est l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire. Il a même été le meilleur buteur de l’UEFA Champions League une saison. Il a également marqué un coup franc lors d’une victoire 5-0 contre le Real Madrid, emblématique de l’époque. Il a terminé ses journées de jeu à Feyenoord, ce qui signifie qu’il a joué dans les trois plus grands clubs de son pays d’origine.

Carrière d’entraîneur

Après avoir pris sa retraite en tant que joueur, Koeman était l’assistant de Guus Hiddink pour les Pays-Bas lors de la Coupe du monde 1998. Il a ensuite obtenu un poste d’entraîneur adjoint à Barcelone peu de temps après, sous Louis van Gaal. Son premier poste d’entraîneur-chef a été chez Vitesse Arnhem, où il a conduit le club néerlandais relativement modeste à la finale de la Coupe UEFA.

Il a été donné les rênes de l’Ajax, où a remporté l’Eredivisie à deux reprises. Il était fortement lié au FC Barcelone, où Joan Laporta le voulait. Cependant, il n’y avait pas d’accord entre les clubs et le hasard passa. Il quittera plus tard l’Ajax et rejoindra Benfica. Il n’y a pas trouvé beaucoup de succès.

Il est retourné dans son pays d’origine pour diriger le PSV, où il a remporté à nouveau l’Eredivisie et a remporté un autre scalp européen, éliminant Arsenal en UEFA Champions League.

Cela lui a valu un déménagement en Espagne en 2007, où il a succédé à Valence. Il était incapable de convaincre les fans ou les joueurs, en fait, il était considéré comme un personnage détesté. Malgré de mauvais résultats en championnat et en Europe, Valence a remporté la Copa del Rey sous ses ordres, leur première depuis 1999.

Une fois de plus, il est retourné dans son pays d’origine, où il a entraîné AZ puis Feyenoord. Avec ce dernier relais, il est devenu la première personne à être à la fois joueur et manager des trois grands clubs néerlandais.

En 2014, il rejoint Southampton. Il a été un succès au St Mary’s Stadium, menant les Saints à leur plus haut classement en Premier League, à la sixième place et à leur plus haut total de points en Premier League. Il les a également laissés qualifiés pour l’UEFA Europa League.

Montant haut, il a rejoint Everton. Il a aidé l’équipe à se qualifier pour la Ligue Europa lors de sa première année, ce qui a incité l’équipe à investir pour renforcer son équipe. Mais sa deuxième année à la tête s’est avérée un échec, Koeman obtenant le sac au milieu de la saison.

Koeman a ensuite été nommé entraîneur de l’équipe nationale de son pays d’origine, après que les Pays-Bas aient atteint un peu le plus bas, sans se qualifier pour la Coupe du monde de football 2018. Sous Koeman, l’équipe nationale a rebondi, se qualifiant pour la finale de l’UEFA Nations League et se qualifiant pour l’Euro 2020.

Ce tournoi a été reporté en raison de la pandémie de coronavirus, et Koeman a finalement choisi de quitter les Pays-Bas pour avoir finalement réussi à entraîner Barcelone.