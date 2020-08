Quique Setien sera le premier à payer le prix de l’éviction humiliante de Barcelone en Ligue des champions.

Le manager du club sera limogé, selon le correspondant de CBS Sports et Sky Sports Fabrizio Romano, à la suite d’une défaite 8-2 en quart de finale face au Bayern Munich, résultat attendu après une telle gêne. Setien avait été nommé en janvier, après que le club eut limogé Ernesto Valverde malgré deux titres consécutifs en Liga et avec le club à la première place de la ligue et au sommet de son groupe de la Ligue des champions à l’époque.

Le changement n’a pas porté ses fruits. Barcelone a flétri après le redémarrage de la Liga après la fermeture induite par la pandémie, laissant son avance – et le titre – s’échapper pour rivaliser avec le Real Madrid. Il est tombé en quarts de finale de la Copa del Rey face à l’Athletic Bilbao, et après son éviction vendredi, il a couronné une saison au cours de laquelle il n’a remporté aucun trophée pour la première fois depuis 2007-2008.

Le défenseur de longue date de Barcelone, Gerard Pique, a qualifié la défaite de vendredi de « fond » pour le club, déclarant sans détour que de grands changements étaient nécessaires – y compris, le cas échéant, un impliquant lui-même.

« Je suis ici depuis seulement quelques mois », a déclaré Setien en réponse aux commentaires de Pique. «Si Gérard dit qu’il est temps de grands changements, ses paroles auront de l’importance. Il est temps pour nous de revoir et de prendre les décisions nécessaires pour l’avenir. »

Le président de Barcelone, Josep Bartomeu, a indiqué que rien ne serait décidé immédiatement, malgré les informations du contraire.

« Certaines décisions ont déjà été prises, et d’autres seront prises à la suite de cela », a déclaré Bartomeu. «À partir de la semaine prochaine, ils seront traités. Ce n’est pas le moment de prendre des décisions instinctives, il est temps de réfléchir.

Il y a seulement 11 jours, Bartomeu affirmait que le travail de Setien n’était pas en danger.

«Lorsque nous l’avons embauché, nous lui avons dit que c’était un projet pour cette saison et la suivante», a déclaré Bartomeu. «Juger un entraîneur sur la base de quelques mois, en pleine pandémie, est difficile. Comme l’a dit Arturo Vidal (le milieu de terrain de Barcelone), lui et les joueurs ont eu peu de temps pour se connaître et travailler ensemble.

Un démantèlement 8-2 comme celui subi vendredi change cependant le calcul.

En supposant que Setien soit effectivement parti, les candidats qui seraient dans le mélange pour le remplacer incluent l’ancienne star de Barcelone et actuel manager d’Al-Sadd Xavi, l’actuel manager des Pays-Bas Ronald Koeman et l’ancien ancien manager de Tottenham Mauricio Pochettino. Ce dernier a déclaré dans le passé qu’il aurait des réserves sur l’entraînement de Barcelone compte tenu de son affinité pour une équipe qu’il avait l’habitude d’entraîner, le rival de la ville de Barcelone, l’Espanyol (qui a été relégué et ne fera pas face à Barcelone l’année prochaine à moins que ce ne soit en compétition de coupe). Il est sans emploi depuis que Tottenham l’a renvoyé pour Jose Mourinho en novembre dernier.

Xavi vient de signer un nouvel accord avec Al-Sadd au Qatar, et bien qu’il ait manifesté son intérêt à retourner au Camp Nou, où le sentiment est certainement réciproque, lui et Bartomeu ont affirmé qu’il était trop tôt. Pendant ce temps, Koeman se prépare à guider les Pays-Bas dans une année qui comprend l’UEFA Nations League, les qualifications pour la Coupe du monde 2022 et l’Euro 2020, qui se jouera un an plus tard en raison de la pandémie. Les deux auraient été courtisés lorsque Valverde a été licencié, uniquement pour refuser le poste.

Peu importe qui entre, il y a du travail à faire ailleurs. Trois des achats de transfert les plus chers et les plus médiatisés du club n’ont pas abouti, Ousmane Dembele, Philippe Coutinho et Antoine Griezmann coûtant plus de 400 millions de dollars combinés. Coutinho, prêté au Bayern Munich, a marqué deux buts et a même assisté à un autre contre Barcelone vendredi.

Le club a déjà fait un geste majeur avant la saison prochaine, remplaçant efficacement le milieu de terrain brésilien Arthur par Miralem Pjanic de la Juventus. Il ne semble pas que ce soit le dernier.