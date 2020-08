Le Juvenil A du Real Madrid a battu le Red Bull Salzsburg ce samedi et s’est imposé lors de la finale de l’édition 2020 de l’UEFA Youth League. Madrid affrontera le Benfica mardi dans ce qui sera la première finale de la Ligue des jeunes pour Los Blancos. Raul a parlé à la presse après la demi-finale et était visiblement heureux de cet exploit.

«Je suis heureux, mais relativement heureux, pas satisfait, car le Real Madrid n’est satisfait que lorsque nous gagnons. Nous devons nous assurer que nos joueurs récupèrent car ce sera notre quatrième match et seulement le troisième pour eux et ce sont des matchs difficiles. J’espère qu’avec le travail de tout le monde, les médecins et le soutien des fans, nous pourrons rivaliser jusqu’à la toute fin mardi », a déclaré Raul.

La légende du club voulait avoir un mot pour les autres équipes de jeunes de l’Académie qui n’ont pas trouvé de succès dans la compétition européenne.

«Nous devons féliciter les enfants, les fans et tous ceux qui ont travaillé dur pour participer à cette finale les autres années. Nous nous souvenons également des générations passées, beaucoup d’entre elles méritaient d’être dans ce jeu et nous les représenterons de la meilleure façon possible », a-t-il déclaré.

Raul a passé la saison 2019-2020 à entraîner Castilla et restera également dans l’équipe B du Real la saison prochaine. Il semble être le principal candidat pour remplacer l’entraîneur Zinedine Zidane lorsque le Français décidera qu’il est temps de partir, il sera donc intéressant de voir les progrès de Raul en tant qu’entraîneur et s’il est capable ou non de conquérir la Youth League 2020 avec son groupe de joueurs. .