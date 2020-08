Le RB Leipzig et l’Atletico Madrid s’affronteront jeudi après-midi en quarts de finale de la Ligue des champions, le deuxième des matches se déroulant à Lisbonne, au Portugal, à l’issue de la refonte de la compétition par l’UEFA. Le vainqueur se qualifiera en demi-finale pour affronter le PSG, qui a effectué un retour tardif pour battre l’Atalanta, 2-1.

Plus tôt cette semaine, deux membres du groupe de l’Atletico Madrid s’apprêtaient à se rendre au match et ont été testés positifs au COVID-19. Les tests positifs ont marqué le premier revers lié au coronavirus parmi les deux clubs. L’Atletico a déclaré lundi dans un communiqué qu’Angel Correa et Sime Vrsaljko avaient été testés positifs au cours du week-end, et bien que les deux ne soient pas disponibles pour le match, le reste de l’équipe a pu faire le déplacement.

Il s’agit de la première apparition de Leipzig en quarts de finale de la Ligue des champions et de la première rencontre compétitive du club avec l’Atletico Madrid. Les deux clubs ont terminé troisième dans leurs ligues nationales respectives. L’Atletico Madrid a peut-être parfois eu des difficultés en Liga, mais il a de nouveau montré sa force sur la scène de la Ligue des champions, où il a atteint la finale à deux reprises au cours des six dernières années. Il a également atteint les demi-finales en 2017. Le club a évincé le champion en titre de Liverpool en huitièmes de finale pour avancer, mettant la compétition en garde qu’elle est prête pour une autre course en profondeur.

Leipzig est passé à ce stade après avoir remporté le Groupe G et ensuite vaincu Tottenham en huitièmes de finale. Il jouera sans le meilleur buteur Timo Werner, qui a terminé son transfert à Chelsea et a quitté le club après la fin de la saison de Bundesliga. Leipzig met en vedette l’étoile montante du milieu de terrain américain Tyler Adams, qui cherchera à aider son équipe à atteindre une première demi-finale européenne.