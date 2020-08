Le RB Leipzig et l’Atletico Madrid sont les prochains à Lisbonne, au Portugal, alors que les quarts de finale de la Ligue des champions se poursuivent jeudi.

Après la passionnante victoire 2-1 du PSG sur l’Atalanta mercredi, les équipes de la troisième place de la Bundesliga et de la Liga occupent le devant de la scène, Leipzig cherchant à poursuivre son voyage vers un territoire inconnu, tandis que l’Atletico Madrid vise à remporter un titre européen qu’il est venu si près de réclamer plusieurs fois au cours des six dernières années.

Pour que Leipzig atteigne sa première demi-finale, elle devra surmonter la perte du meilleur buteur Timo Werner, qui a obtenu un transfert à Chelsea et est parti à la fin de la saison de Bundesliga. Il a été influent lors du triomphe en huitièmes de finale contre Tottenham et a marqué 28 buts en Bundesliga cette saison, un nombre amélioré uniquement par Robert Lewandowski du Bayern Munich (34).

L’Atletico Madrid, quant à lui, a été finaliste en 2014 et 2016 et demi-finaliste en 2017, tombant à trois reprises face au Real Madrid. Avec le Real hors de la compétition et après avoir éliminé le champion en titre Liverpool en huitièmes de finale, l’équipe de Diego Simeone a peut-être l’impression que c’est enfin son heure, surtout après avoir été invaincue (7-0-4) depuis la reprise en Espagne. Sa dernière défaite toutes compétitions confondues est survenue le 1er février face au Real Madrid, sur une période de 18 matches.

Voici les alignements des deux équipes:

Le vainqueur affrontera le PSG en demi-finale mardi prochain, le vainqueur se qualifiant pour la finale du 23 août.