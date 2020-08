Le souvenir est frais. Le Real Madrid a célébré le titre de Ligue des champions à Kiev, après une exhibition de Cristiano Ronaldo, mais anticipait une amertume … ou deux: le Portugais et l’entraîneur Zinedine Zidane partiraient.

C’est en 2018 que, étonnamment, l’équipe qui menaçait le plus d’Europe a perdu son buteur et le capitaine du bateau d’un coup de stylo. Le premier n’a jamais été remplacé et ce n’est que cette saison que Benzema a pris le relais. Pour le second, Julen Lopetegui et Santiago Solari ont été brûlés sur la route jusqu’à ce que, à nouveau, le Français doive revenir.

Mais l’élimination de la Ligue des champions aux mains de Manchester City était consommée et Zidane semblait évasif, mal à l’aise sur la question du renouvellement. Il n’a rien assuré et cela, forcément, a déclenché les craintes et les rumeurs.

En 2018, l’entraîneur est parti convaincu que l’équipe avait la façon de continuer à remporter des titres. Maintenant qu’il est revenu, il a retrouvé un groupe plus ou moins similaire, a incorporé des joueurs comme Hazard, qui ont été une déception, et a dû accommoder les Brésiliens Vinicus et Rodrygo face à la perte d’Asensio par blessure, qui à son bonheur est déjà récupéré. Et il a également rencontré les mêmes problèmes du passé, avec des joueurs comme James et Bale qui sont toujours dans l’équipe même s’ils sont invisibles pour lui.

Florentino Pérez fait des heures supplémentaires pour obtenir ce que l’entraîneur veut, il essaie d’obtenir ceux qu’il ne veut plus voir et de conclure des accords favorables pour donner à Zidane la garde-robe qu’il veut. Mais il sait, après Manchester, qu’il pourrait bien recevoir un autre appel comme celui d’il y a deux ans pour officialiser sa démission.

Plan B?



Eh bien, c’était également en 2018 lorsque Zidane est parti et que le nom qui lui est venu à l’esprit, selon le protagoniste lui-même, était Julian Nagelsmann.

« Nous avons eu des appels téléphoniques, mais finalement, celui qui a décidé, c’était moi. Je pensais que ce n’était toujours pas la bonne étape pour aller au Real Madrid … J’étais l’un des candidats et la liste n’était pas très longue. Pour moi, c’était très important. J’ai eu une bonne conversation avec José Ángel Sánchez et nous avons décidé que ce n’était toujours pas la bonne étape », a déclaré l’Allemand DT lui-même, aujourd’hui en charge de Leipzig, le rival de l’Atlético de Madrid en Ligue des champions.

« Nous avons convenu que nous pourrions parler à nouveau à l’avenir si le Real Madrid avait besoin d’un entraîneur … et j’étais disponible », a-t-il déclaré … Et ce n’est pas qu’il soit disponible, mais en ces temps de crise, une offre irréfutable est tout cela il faut changer de décor. Sera-ce un plan B? L’Allemand est jeune et sait quoi attendre. D’ailleurs, l’offre du Bayern Munich qu’il voulait tant au final ne s’est pas cristallisée, alors il se peut que son moment soit maintenant … Maintenant, comme avant, tout dépend de ce que veut Zinedine Zidane.