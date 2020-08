Dans le complexe plus large de l’histoire du football, il est peu probable que la capitulation à Rome restera finalement dans les mémoires; il est même possible que la capitulation d’Anfield s’évanouisse dans l’obscurité. Mais je peux assurer à tous ceux qui lisent ceci que ce jeu, l’embarras ultime d’un club en spirale et sans direction, restera dans les mémoires à jamais.

Alors que la plupart des fans de football peuvent répondre à cette situation en riant, en s’étonnant ou en se moquant, les fans du Barca doivent penser à la suite. Aucun joueur de Barcelone ne pourra jamais secouer ce moment, et ce sont des joueurs qui ont tout gagné.

Lionel Messi a déjà déclaré qu’Anfield le hantait toujours; ce sera à un autre niveau. Cela semble être la déclaration la plus évidente de tous les temps, mais quelque chose ne fonctionne pas à Barcelone. Grattez ça, absolument RIEN ne fonctionne à Barcelone.

Je dois admettre que même après avoir concédé la Liga au Real Madrid, je me sentais toujours confiant pour la saison prochaine, avec des jeunes comme Riqui Puig, Ansu Fati, Monchu, Trincao, etc. montrant beaucoup de potentiel. Tout est parti maintenant. Ce n’est pas de leur faute, mais tout est parti maintenant.

Le changement doit venir, et il doit venir maintenant. Ce n’est pas seulement les managers et les joueurs, tout dépend de la façon dont ce club de football est géré. Pour commencer, la première étape la plus importante, Josep Maria Bartomeu doit démissionner. Maintenant.

À ce stade, il n’y a rien d’autre à dire. Bartomeu a détruit ce club, et s’il se soucie le moins du monde de son équipe, il ferait ses valises et serait parti le matin. Exactement comme Gerard Pique vient de lui proposer.

« Le club a besoin de changements, structurels, pas de joueurs ou de managers », a déclaré Pique aux journalistes. «Je suis le premier à partir si du sang neuf est nécessaire, car maintenant, nous avons touché le fond.»

Photo de Michael Regan – UEFA / UEFA via .

Fond de roche en effet. Anfield était humiliant, mais ce n’est qu’un tout nouveau niveau, et cela deviendra encore pire si Bartomeu restera longtemps.

Des rapports ont déjà fait surface selon lesquels le candidat à la présidentielle Victor Font a appelé Bartomeu à démissionner et souhaite des élections le plus tôt possible, ce qui est une bonne nouvelle, et Messi lui-même aurait également déclaré à Bartomeu qu’il partirait si aucun changement majeur n’est apporté au club.

Le manager Quique Setien partira sans doute, s’il n’est pas limogé (ce qu’il sera) il démissionnera, mais sa mauvaise gestion de jeu est le cadet de nos soucis pour le moment. Tout ce club doit être reconstruit, y compris les joueurs.

Parmi les joueurs qui ont commencé contre le Bayern, Messi, Frenkie De Jong, Marc-Andre Ter Stegen (même si sa performance a été horrible ce soir), Clement Lenglet et peut-être Jordi Alba devraient être les seuls à rester. Les autres doivent partir, ou du moins ne pas commencer.

Suis-je conscient que j’inclus Sergio Busquets, une légende de Blaugrana, et Luis Suarez sur cette liste? Oui. Le seul moment de classe de Suarez ne compense pas son incohérence toute la saison, et le fait qu’il s’agisse de son premier but à l’extérieur en Ligue des champions en quatre saisons en dit long.

On ne peut plus faire confiance à Busquets dans les matchs contre les meilleures équipes, malheureusement. Il n’a pas bien joué contre Liverpool l’année dernière, et il s’est surpassé cette fois-ci. Sergi Roberto, Pique (qui ne devrait plus commencer, il l’a pratiquement dit lui-même), Nelson Semedo et Arturo Vidal n’ont pas d’avenir dans ce club.

Roberto, notre héros Remontada, joue le pire match de sa carrière dans l’un de ses plus importants? Semedo est absolument battu par un jeune de 19 ans? Si Vidal ne peut même pas provoquer le chaos et la destruction dont il est fier, alors à quoi sert-il?

Pour tous ceux qui pensent que le style de jeu de Bartomeu est «pragmatique mais intelligent», regardez trois embarras trois années de suite, les uns pires les uns que les autres, en jouant ainsi. Commencer Roberto et Vidal au milieu de terrain pour faire face à la presse du Bayern avec Puig n’obtient pas une seule minute.

Cette programmation que Setien a alignée est terminée. La majeure partie de cette équipe est terminée, et je ne blâmerais pas du tout Messi d’avoir appelé son vieil ami Pep et de s’unir à lui. Sans une reconstruction totale, il n’y a pas d’avenir pour le Barça.

J’ai hâte d’entendre ce que Bartomeu dira après cette dernière catastrophe. S’il dit autre chose que «c’est surtout ma faute, je donne officiellement ma démission», alors il n’a pas à cœur l’intérêt du club. Mais je n’ai jamais douté de cela pendant une seconde de toute façon.

Photo de Noelia Deniz / Urbanandsport / NurPhoto via .

Plus de 400 millions d’euros dépensés pour trois joueurs. Dans le match le plus important de la saison, l’un n’a pas joué, l’un aurait tout aussi bien pu ne pas jouer, et bien sûr, l’autre arrive et obtient deux buts et une passe en 15 minutes contre nous.

Si ce n’est pas une indication de l’incompétence du conseil et du président actuels, je ne sais pas ce que c’est.

Il doit y aller, Font doit entrer et il doit donner à Messi une équipe réelle avec laquelle il peut jouer. Ce qui existe actuellement au club, ce n’est pas une équipe, c’est un ensemble d’individus qui luttent pour jouer avec le plus grand joueur de tous les temps.

Dans un monde idéal, j’aimerais voir Messi devenir joueur-manager de Barcelone, mais cela ne se produira jamais, alors supplie Xavi de revenir, ce qu’il pourrait faire si Font est élu tôt. La Masia n’est heureusement pas tombée, et c’est la seule solution.

Faites la promotion de l’intérieur. Jouez à la manière de Barcelone. Développez la jeunesse. Suivez les paroles du grand Johan Cruyff. Ramenez la vieille garde. Transformez cette équipe en la puissance qu’elle était autrefois. Parce qu’en ce moment, Barcelone devient lentement l’AC Milan, et nous ne pouvons pas le supporter.

Après une performance humiliante comme celle dont nous venons d’assister, nous ne pouvons que supposer que le changement est à venir. Mais quoi qu’ils pensent, ce n’est pas suffisant. Nous avons besoin d’une reconstruction totale.