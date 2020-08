Il y a eu une poignée de huées lorsque les joueurs du FC Dallas et du Nashville SC ont pris un genou ensemble lors de l’hymne national avant leur match en MLS à Frisco, au Texas, mercredi soir.

Le défenseur de Dallas Reggie Cannon a déclaré qu’il était dégoûté par les huées au Toyota Stadium lorsque les joueurs et les officiels se sont agenouillés pour attirer l’attention sur l’injustice raciale. Il a dit que son coéquipier Ryan Hollingshead s’était tourné vers lui par la suite et avait dit qu’il était désolé.

«Vous ne pouvez même pas avoir le soutien de vos propres fans dans votre propre stade. C’est déconcertant pour moi », a déclaré Cannon. «En tant qu’équipe, nous essayons de donner le meilleur produit possible sur le terrain et ces six derniers mois ont été un enfer absolu pour nous. L’enfer absolu.

Dallas et Nashville n’avaient pas disputé de match depuis la suspension de la saison le 12 mars à cause du coronavirus. Alors que les autres équipes de la Major League Soccer ont joué dans le tournoi MLS is Back en Floride au cours du mois dernier, Dallas et Nashville ont été forcés de se retirer avant le début en raison de tests COVID-19 positifs parmi les joueurs.

Les équipes se sont rencontrées alors que la MLS redémarre la saison régulière sur les marchés locaux. Certains des jeux incluront des fans si les juridictions locales le permettent. Un peu plus de 5 000 personnes ont été autorisées à assister au match au Toyota Stadium, même si la foule qui s’est présentée semble plus petite.

Nashville a remporté le match, 1-0. Les deux équipes se retrouvent dimanche.

La mort de George Floyd a incité un certain nombre de joueurs de la MLS à former le groupe Black Players for Change, qui cherche à lutter contre le racisme systémique dans le football et la société.

Lors du match d’ouverture du tournoi MLS en Floride, les membres du groupe se sont tenus collectivement en silence, poings levés, pendant plus de huit minutes. Les joueurs et les entraîneurs portaient des t-shirts Black Lives Matter tout au long de l’événement.

Huit minutes et 46 secondes, c’est la durée pendant laquelle les procureurs disent que Floyd, un homme noir de 46 ans, a été cloué au sol sous le genou d’un policier blanc de Minneapolis avant sa mort.

L’hymne n’a pas été joué avant les matchs du tournoi. Cannon a déclaré que les joueurs avaient demandé qu’il ne soit pas joué avant le match parce qu’ils ne pensaient pas qu’il était juste «que l’hymne soit joué en ce moment».

«Nous avons eu quelqu’un qui scandait les USA, mais ils ne comprennent pas ce que signifie s’agenouiller. Ils ne comprennent pas pourquoi nous nous agenouillons. Ils ne peuvent pas voir la raison. Ils pensent que nous sommes les ignorants », a déclaré Cannon. «C’est incroyablement frustrant. Je suis désolé d’avoir ce ton, mais vous devez l’appeler pour ce qu’il est. «

Cannon a déclaré qu’il s’attendait à avoir une réaction négative face à la réponse unifiée.

« Cela me fait mal parce que j’aime nos fans, j’aime ce club et je veux voir le soutien que la ligue nous a apporté, que tout le monde nous a apporté, de la part de nos fans », a-t-il déclaré.