ROME. Les nouveaux points positifs à Covid-19 en Serie A ont déclenché une « petite » sonnette d’alarme au vu de la reprise des championnats de football, avec i protocoles toujours au centre de l’attention compte tenu de la difficulté révélée par les différents clubs à les mettre en œuvre tout au long du championnat. Il ne s’agit donc pas seulement d’un problème de coûts, mais aussi de responsabilité et d’organisation du travail.

PRÉOCCUPATION ET HYPOTHÈSE GLISSANTE

Ce matin, sur les micros de Radio Kiss Kiss, s’est exprimé sur représentant des médecins de Serie A à la commission médicale FIGC, professeur Gianni Nanni: «Les nouvelles infections sont certainement une source de préoccupation, nous ne pouvons pas le cacher. S’ils augmentaient encore, avec une pertinence telle que de reporter la préparation d’avant-saison de certaines équipes, l’hypothèse d’un report du championnat deviendrait concrète. Tout le monde espère évidemment que cela n’arrivera pas, et à cet égard je renouvelle les recommandations pour tous les principaux acteurs du football en ces jours de vacances, il faut mettre en place un comportement responsable. Les vacances ne sont interdites à personne, en particulier aux jeunes, mais l’invitation à la prudence demeure pour éviter de nouveaux cas de contagions du Covid-19 « .

ÉCLAIRER LE PROTOCOLE

Le commentaire du Représentant AIC à la commission médicale FIGC, dr. Walter Della Frera, aux micros de Radio Sportiva: «Nous sommes tous vigilants sur l’évolution épidémiologique de la pandémie en Italie et au-delà. En regardant les chiffres, nous pensons qu’à ce jour, il n’y a aucune raison de reporter le début du protocole de Serie A.? Le but reste de l’alléger, il est difficile de maintenir longtemps une procédure aussi rigide et coûteuse. Aujourd’hui, cependant, c’est déjà beaucoup si le gouvernement nous donne l’autorisation de continuer comme nous le faisons, mais je voudrais vous rappeler que nous avons terminé le championnat sans problèmes particuliers ni cas frappants de positivité. Le football, bien qu’étant un sport de contact, s’est révélé assez réfractaire à de nouvelles infections et c’est pourquoi nos propositions d’alléger le protocole actuel restent valables. Public au stade? Nous avons présenté quelques propositions mais peut-être n’est-il pas encore temps d’aller aussi loin ».