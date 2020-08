ROME. Le monde du sport, réuni en commission 4.0, lance un cri d’alarme: dans moins d’un mois, le secteur du sport risque d’entrer dans une phase encore plus dramatique qui ne sera plus gouvernable, avec l’effondrement de milliers d’entreprises et, avec elles, l’économie et l’emploi induits qui tournent autour du sport de haut niveau.

RÉOUVERTURES DES USINES ET PROTOCOLES

À ce stade, en particulier, l’introduction d’un soutien fiscal efficace aux parrainages est cruciale, à l’occasion de laquelle Gouvernement il s’est déjà exprimé positivement, et la planification d’un chemin sérieux, prudent mais réaliste pour rouvrir les arènes et les stades au public. Les ligues masculines et féminines de basket-ball et de volley-ball, la ligue de football de Serie C et l’athlétisme sont en effet profondément préoccupées par la «reprise», si l’on peut parler de reprise. «On n’entend toujours pas parler de la réouverture des stades et des arènes au public, d’une part, et d’autre part, nous avons des protocoles ou trop rigides – on pense à l’obligation de quarantaine pour les sportifs qui viennent de l’étranger – ou qui ne prennent pas en compte les spécificités de chaque discipline et les conditions modifiées de l’urgence sanitaire. Nous comprenons la prudence, mais le nôtre est un problème très grave ».

DEMANDE AU GOUVERNEMENT

Les principales sources de revenus du monde du sport de haut niveau sont pratiquement nulles. «Les salles de sport et les stades en septembre ne semblent pas avoir l’opportunité de rouvrir, bien que partiellement, au public et les parrainages envers les clubs sont au minimum. – le comité 4.0 continue – Nous demandons au gouvernement d’intervenir maintenant, en planifiant ce qu’il faut faire, avec la définition d’un chemin, comme cela s’est produit dans d’autres secteurs de notre vie quotidienne pour le redémarrage effectif, et la mise en place de mesures de soutien à nos entreprises, comme le crédit d’impôt sur le parrainage, qui dispose d’un plafond suffisant pour garantir l’efficacité et le caractère concret de l’intervention. Il n’y a plus de temps, le secteur économique et de l’emploi risque de s’effondrer. Et avec lui, toutes les activités sociales. A l’automne, à ces énormes difficultés s’ajouteront le paiement de ce qui a été reporté pour les taxes et redevances et la situation pourrait devenir insupportable pour le secteur du sport ».

Auteur:

