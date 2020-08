Il Borussia Mönchengladbach contestera à nouveau le Ligue des champions quatre saisons plus tard. « Les poulains » dépendaient d’eux-mêmes pour sceller le billet le dernier jour de la Bundesliga et ils n’ont pas échoué. Sans pour autant Plaidoyer ni Marcus Thuram, Piston l’équipe s’est penchée en arrière et a mené la victoire contre un Hertha Berlin que plus rien n’était en jeu.

X. Serrano

GLA

SA

Borussia Mönchengladbach

Sommer; Lainer (Jantschke, 90 ‘), Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Herrman (Traoré, 60 ‘), Stindl (Raffael, 90’), Hofmann; Embolo (Benes, 89 ‘).

Hertha Berlin

Smarsch; Esswein (Leckie, 46 ‘), Boyata, Torunarigha, Plattenhardt (Maier, 46’); Stark, Grujic (Skjelbred, 46 ‘) (Ngankam, 77’); Lukebakio, Darida (Ibisevic, 68 ‘), Cunha; Piatek.

Buts

1-0 M. 7 Hofmann. 2-0 M. 78 Piston. 2-1 M. 90 + 1 Ibisevic.

Arbitre

Deniz Aytekin. T.A.: Kramer (43 ‘) / Skjelbred (50’) et Stark (50 ‘).

Dans un scénario aussi favorable, la pression aurait pu devenir le pire ennemi du groupe dirigé par Marco Rose. Encore plus avec les nouvelles qui venaient de Leverkusen: Volland marqué après deux minutes pour le Bayer. Si il Gladbach perdu au revoir à la Des champions. Mais la réponse du Borussie c’était immédiat. Piston Il a reçu un long ballon, l’a tenu avec puissance entre trois rivaux et a abandonné pour la vente aux enchères précise de Hofmann.

Le but a rassuré «les poulains», qui ont également cherché le deuxième but. La différence d’intensité entre les deux équipes était incontestable et celles de Rose ils ont été plantés très facilement aux portes de la capitale. L’offensive a été intensifiée dans la dernière ligne droite du premier acte, avec jusqu’à cinq occasions bruyantes pour le Gladbach. Parmi eux, une photo de Stindl et un autre de Piston au bâton, et deux heads-up sauvés par Smarsch.

Dégoûté de sa propre mise en scène, Labbadia introduit trois changements à la pause. L’effet est survenu, car au moins le Hertha Il a fait une apparition dans une deuxième partie plus uniforme. La peinture de Berlin a augmenté l’intensité et a même testé les réflexes de Sommer à quelques reprises. Mais il n’a jamais montré de signes de nervosité. Gladbach, qui savait comment refroidir le duel quand cela lui convenait et le soutenir dans la dernière ligne droite.

Encore une fois avec Piston en tant que protagoniste. Après plusieurs tentatives infructueuses, l’attaquant a abouti à une action stratégique au second poteau au délire de ses coéquipiers. Peu importait puisque l’équipe s’était dégonflée après huit jours de leadership dans le premier tour. Ou quoi Ibisevic réduira les distances dans l’ensemble. Ils avaient finalement réussi. Il Borussia Mönchengladbach contestera la prochaine édition du Ligue des champions.