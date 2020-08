Victoire douce-amère pour Naples. En fait, beaucoup plus aigre que sucré. L’équipe partenopéenne a battu la Lazio dans un duel où ils n’avaient rien en jeu au niveau des qualifications mais a perdu Lorenzo Insigne sur blessure. L’ailier, qui a marqué le dernier penalty 2-1, s’est retiré en larmes et la main sur l’aine. Il semble difficile son combat contre le Barça pour le match retour de la Ligue des champions le 8 août au Camp Nou. Immobile, le Soulier d’Or de cette saison, a neutralisé le premier but de Fabian et termine sa saison spectaculaire avec 36 buts. Il a égalé le record de tous les temps de Serie A établi par Gonzalo Higuaín en 2015/16.

08/01/2020

À 23:29

CEST

Roger Payró

SIESTE

LAZ

Naples

Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui (Ghoulam, 78 ‘); Fabián Ruiz, Lobotka (Demme, 78 ‘), Zielinski (Politano, 85’); Callejón (Lozano, 70 ‘), Mertens et Insigne (Elmas, 84’).

Lazio

Strakosha; Patric (Vavro, 63 ‘), Luiz Felipe, Acerbi (Bastos, 63’); Lazzari (Lukaku, 83 ‘), Milinkovic-Savic, Parolo (Anderson, 87’), Luis Alberto, Marusic; Correa (Adekanye, 87 ‘) et Immobile.

Buts

1-0 M. 9 Fabian Ruiz. 1-1 M. 22 Immobile. 2-1 M. 54 Insigne (plume).

Arbitre

G. Calvarese. T.A.: Koulibaly (15 ‘), Rui (69’), Gattuso (manager, 70 ‘), Elmas (95’) / Inzaghi (manager, 70 ‘), Immobile (72’) et Milinkovic-Savic (94 ‘).

Incidents

San Paolo. Derrière des portes closes.

Napoli a pris le match comme banc d’essai pour le match mémorable contre le Barça. Gattuso a aligné ses onze meilleurs contre la Lazio, l’une des équipes les plus puissantes d’Italie cette année et venue se battre pour le titre. Mais maintenant, avec cette défaite, les «biancocelesti» terminent quatrième et devront attendre que la Roma ne remporte pas la Ligue Europa pour certifier qu’elle jouera la prochaine édition de la Ligue des champions.

Les choses n’ont pas bien commencé pour eux quand Fabián a marqué son énième but hors de la surface. La frappe du sévillan était exquise, bien que cette fois il ait bénéficié d’une légère déviation après avoir joué Luiz Felipe. Cependant, Ciro Immobile a branché le premier qu’il avait pour donner le ticket momentané à la compétition continentale maximale au niveau du club. Marusic lui a permis et même la poussée de Manolas n’a pas empêché l’égalité grâce à un excellent tir au premier toucher.

La mi-temps a été atteinte par un match nul au tableau de bord à la mi-temps et à la reprise un penalty de Parolo a décidé le duelou. Il était en retard pour bloquer le tir de Mertens et Insigne a trompé Strakosha pour laisser les trois points à la maison. Avec le 2-1, le duel s’est ouvert et ceinture, après un grand jeu individuel, il a eu la réponse pour niveler à nouveau le match. Le bâton lui a refusé une fin heureuse.

Ruelle, qui a joué son dernier match à San Paolo, et Marusic ils avaient le plus clair pour chaque équipe. Tout cela avant la blessure d’Insigne dans la dernière ligne droite qui perturbe tous les plans de Gattuso pour le duel contre le Barça. Un tangana a gâché les derniers instants du duel.