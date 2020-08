BERGAMO, ITALIE – 15 FÉVRIER: L’équipe AS Roma s’aligne avant le match de Serie A entre Atalanta BC et AS Roma au stade Gewiss le 15 février 2020 à Bergame, Italie. (Photo par Emilio Andreoli / .)

La saison 2019/2020 a été l’une des saisons les plus étranges de mémoire récente. L’interruption de jeu due à la pandémie a changé la dynamique de nombreuses équipes.

Un exemple parfait de cela est la Serie A. Avant la pause, la Juventus et la Lazio étaient au coude à coude. Avance rapide quelques semaines plus tard, et la Lazio a terminé quatrième. En face, l’autre équipe de la capitale italienne, l’AS Roma, semblait bénéficier de la pause forcée. Le Giallorosis a obtenu 22 points sur 24 possibles lors des huit derniers matches. Cependant, l’équipe n’a toujours pas réussi à obtenir le football de la Ligue des champions, terminant huit points derrière leurs rivaux acharnés. Ils ont également été éliminés de la Ligue Europa par Séville en huitièmes de finale. Compte tenu de tous ces facteurs, cette saison a-t-elle été positive pour l’AS Roma?

Une saison agitée pour l’AS Roma

Les points positifs

Ces dernières années, l’AS Roma avait pris de nombreuses mauvaises décisions de signature, comme Steven Nzonzi, Patrik Schick ou Gregoire Defrel.

Cette saison, cependant, les nouveaux arrivants ont été bénéfiques pour le côté. Jordan Veretout et Amadou Diawara apportent de la stabilité au milieu de terrain. Ils permettent également à Pellegrini d’obtenir plus de liberté offensive, c’est là qu’il brille le plus.

La Premier League rejette Chris Smalling et Henrikh Mkhitaryan ont eu un grand impact sur l’équipe, et la Roma devrait envisager de les chanter en permanence, en particulier Smalling. Depuis son retour, Bruno Peres a été brillant en tant qu’arrière droit. Même les joueurs suppléants étaient importants la saison dernière. Nikola Kalinic a accordé plus de repos à Edin Dzeko sans trop affaiblir l’équipe. Gonzalo Villar, Roger Ibanez et Mert Cetin ont montré un potentiel pour l’avenir. Dans l’ensemble, les nouveaux arrivants ont été une grande amélioration par rapport aux saisons récentes.

Nicolo Zaniolo

Mis à l’écart pendant six mois en raison d’une blessure à l’ACL, Nicolo Zaniolo est l’un des très rares joueurs à avoir bénéficié de la pause du COVID-19. Son retour a eu un effet électrique sur les onze de départ, contribuant à la grande fin de saison de la Roma. Avec du flair et des courses en solo électrisantes, le joueur de 21 ans a prouvé qu’il était la vraie affaire et une future superstar potentielle s’il pouvait rester en bonne santé. Sans l’impact de Zaniolo, l’équipe a semblé terne et manquait de créativité. Après sa blessure contre la Juventus le 12 janvier, les hommes de Fonseca ont perdu sept de leurs 15 matchs suivants et ont fait match nul. Sa présence est très nécessaire pour débloquer l’attaque, cependant, la Roma devra se battre bec et ongles pour garder son prodige.

Négatifs

Au cours de la saison, la Roma a été déçue par de nombreux joueurs réguliers de la première équipe qui ne sont pas intervenus.

Tout d’abord, le talisman Dzeko a été très décevant dans cette campagne. Sur le papier, 16 buts en 35 matchs pour un joueur de 34 ans n’est pas du tout un mauvais retour. Cependant, les statistiques ne racontent souvent pas toute l’histoire. Le numéro neuf des Roms a montré des signes majeurs de ralentissement cette année. Ce n’est pas la faute de Dzeko. À 34 ans, il ne devrait pas être la principale menace pour une équipe aspirant à terminer en Ligue des champions. Le Bosniaque serait un excellent attaquant suppléant pour n’importe quelle équipe ou même un deuxième attaquant dans une configuration à deux. Cependant, il n’a tout simplement pas les jambes pour s’impliquer dans le jeu comme avant. Cela pourrait être inquiétant pour la saison prochaine si un nouvel attaquant n’est pas signé.

La nouvelle recrue Gianluca Mancini a connu une première saison difficile pour les Giallorossis. Lorsqu’il a été joué en tant qu’arrière central, il manquait de sang-froid sur le ballon et se précipitait dans les plaqués en défense, donnant même des pénalités maladroites. Mancini a été réservé 14 fois cette année et a reçu un deuxième jaune.

Il était également aligné en tant que numéro six et semblait plus à l’aise, mais il n’était pas meilleur que les autres options dont Paulo Fonseca avait à sa disposition. Bien sûr, il est encore très jeune à 24 ans et a beaucoup de temps pour se développer comme un défenseur solide.

Après avoir montré des signes de grande promesse l’année dernière, les fans attendaient beaucoup de Lorenzo Pellegrini cette année, mais il n’a pas pu fournir de bonnes performances de manière cohérente. Le jeune italien est capable de bien mieux que ce qu’il a produit. Les Romanistas espèrent le voir fleurir pour la saison 2020/21.

Le tableau

La hiérarchie AS Roma a posé problème ces dernières années. Leur principal échec cette saison est leur incapacité à prolonger les périodes de prêt pour Smalling et Zappacosta jusqu’à la fin de la Ligue Europa. En plus de cela, l’ex-président James Pallotta et le directeur sportif Petrachi ont eu des querelles intérieures qui ont conduit à la suspension indéfinie de ce dernier, avec de vagues informations transmises aux fans. Tout cela pourrait changer la saison prochaine, car la prise de contrôle du multimillionnaire Dan Friedkin a été officialisée plus tôt cette semaine.

Paulo Fonseca et l’arrivée de la ligue

Pour sa première saison à la tête, la performance de la Roma sous Paulo Fonseca n’a pas été brillante, mais néanmoins acceptable. De nombreux débutants n’avaient jamais joué ensemble avant cette année et un nouveau style de jeu a été mis en place. Ces ajustements prennent du temps, et Fonseca le mérite justement. Il a bien fait de modifier la formation, après une terrible course de forme, d’un 4-2-3-1 qui n’a pas fonctionné à un 3-4-2-1 qui a débloqué les capacités offensives de Bruno Peres. Mancini avait l’air beaucoup plus à l’aise dans une formation à trois à l’arrière, et Kolarov n’était pas tellement devancé par des ailiers rapides lorsqu’il jouait à l’arrière central. Cela a fait perdre beaucoup de minutes à Justin Kluivert, car il ne correspondait pas à ce nouveau système.

Une fois de plus, Roma a terminé en dehors des quatre premiers. Beaucoup de Romanistes seront déçus et considéreront cette saison comme un échec. Objectivement parlant, ils n’ont pas sous-performé cette saison. La Juventus, l’Inter, l’Atalanta et la Lazio sont tout simplement des équipes supérieures pour le moment, et une cinquième place n’est juste que pour les Giallorossis. Ils devront s’améliorer collectivement en équipe l’année prochaine pour mériter une qualification en Ligue des champions.

Où doit aller l’AS Roma à partir de là?

Cette année a été une année de reconstruction pour les Roms. Un nouvel entraîneur, de nouveaux visages, un nouveau directeur sportif et maintenant un nouveau président. Le club a désespérément besoin de stabilité. Ils devront s’en tenir à Fonseca et à sa mentalité, et établir ce que devraient être les 11 premiers.

