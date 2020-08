La FIFA a publié dimanche une déclaration détaillée, en réponse à l’enquête pénale ouverte par le procureur fédéral suisse, Stefan Keller, contre son président, Giani Infantino, dans laquelle il assure qu ‘ »il n’y avait et il n’y a absolument aucune raison de ouvrir une enquête, car rien de criminel ou à distance ne s’est produit. «

08/02/2020 à 17h30

CEST

.

L’enquête pénale ouverte par Stefan Keller, dont l’ouverture était connue jeudi dernier, est liée à une rencontre qu’Infantino a eue avec l’ancien procureur général, qui enquêtait sur un complot de corruption dans le football et qui a démissionné vendredi dernier, 24 juillet. Ainsi, la FIFA déclare qu ‘ »il n’y avait et il n’y a absolument aucune raison d’ouvrir une enquête, car rien de criminel ou à distance ne s’est produit. Il n’existe aucune preuve concrète de quelque type d’infraction pénale que ce soit. «

De plus, il estime que rencontrer un procureur « n’est bien sûr pas illégal ». « Ce n’est illégal nulle part dans le monde », ajoute-t-il. « Lors des entretiens entre le président de la FIFA et le procureur fédéral suisse, le ministère public suisse (BVG) menait des enquêtes sur plus de 20 affaires liées à la La FIFA et la FIFA sont considérées comme une partie défavorisée dans ces processus. Par conséquent, il était tout à fait logique que le président de la FIFA rencontre le procureur fédéral suisse », dit-il.

A propos de la rencontre, il explique que « les rencontres ou contacts entre les parties et les procureurs sont une pratique courante lors d’une enquête ». « Le conseiller juridique en chef de la FIFA et l’enquêteur principal du BVG se sont également rencontrés régulièrement à plusieurs reprises. De telles réunions ont eu lieu dans le monde entier, aboutissant, par exemple, à plus de 40 condamnations aux États-Unis ». fait remarquer.

L’instance dirigeante du football mondial rapporte dans la note que «le but» de la réunion «était à tout moment d’offrir le plein soutien de la FIFA aux enquêtes». « Le Président de la FIFA et des officiels de la FIFA sont allés voir le juge le plus haut gradé du pays pour décrire les changements qui avaient eu lieu à la FIFA et ont offert leur coopération pour poursuivre les actes criminels. Le Président La FIFA y était de bonne foi et en tant que représentant de la FIFA. Cela fait également partie de ses obligations fiduciaires en tant que président de la FIFA », dit-il.

« A cette époque, la FIFA essayait de restaurer la confiance dans l’institution. Lors de la première réunion, Gianni Infantino n’était Président de la FIFA que depuis 24 jours. La FIFA était dans une situation désastreuse et risquait de Être déclaré organisation criminelle par les autorités américaines. Dans cet environnement toxique, les relations entre la FIFA et le BVG n’étaient que l’une des nombreuses questions urgentes auxquelles le président de la FIFA a dû faire face », dit-il.

Et il note en outre que « le Président de la FIFA a également souhaité expliquer les mesures concrètes prises pour instaurer une bonne gouvernance au sein de la FIFA. Dès le premier jour de son mandat, le Président de la FIFA a cherché à améliorer les normes. gouvernance au sein de la FIFA, ainsi que l’assistance aux autorités dans les enquêtes sur des actes criminels commis par la FIFA dans le passé. Les responsables de la FIFA ont rencontré des procureurs d’autres juridictions à travers le monde aux mêmes fins. «

La FIFA ajoute que ces réunions n’étaient «en aucun cas secrètes». « Le BVG a organisé les réunions dans des lieux publics, tels que des hôtels et des restaurants. Le Président de la FIFA n’a pas choisi les lieux de réunion. Toutes les réunions ont été officiellement programmées par le BVG bien à l’avance et figuraient à leur ordre du jour », dit-il. « Aucun règlement ou loi de la FIFA n’oblige le Président de la FIFA à tenir un procès-verbal de ces réunions », a-t-il déclaré.

Concernant les raisons de l’ouverture de cette enquête par Stefan Keller, la FIFA déclare: «Premièrement, Stefan Keller n’a présenté aucun élément évident ni aucune base juridique justifiant l’ouverture d’une enquête. aller au fond des choses. De plus, l’enquête a été ouverte sans même consulter le président de la FIFA au préalable, afin de demander une explication. » « La FIFA n’a pas eu accès au dossier de Stefan Keller, bien qu’il semble que les plaintes anonymes qui l’ont conduit à ouvrir son enquête aient été diffusées dans les médias », a-t-il ajouté.

« Pour mémoire, la FIFA et le président de la FIFA nient catégoriquement toute suggestion ou allusion selon laquelle le président de la FIFA aurait tenté d’exercer une quelconque influence indue sur le procureur fédéral suisse. Rencontre avec un procureur est la meilleure garantie qu’une telle rencontre soit légitime, car s’il devait y avoir la moindre indication d’un acte répréhensible, un procureur devrait intervenir, et intervenir immédiatement pour le signaler. Pour lui, c’est une obligation légale et professionnelle », insiste-t-il. l’organisme.

La FIFA rappelle en outre que « ces réunions ont déjà fait l’objet d’une enquête de la part d’un autre procureur spécial dans le cadre d’une enquête sur Rinaldo Arnold. Cette enquête a été close et aucune charge n’a été portée à aucun moment. »

La FIFA affirme également que le président de la FIFA « a déjà expliqué le contexte des réunions lors de l’enquête contre Rinaldo Arnold mentionnée ci-dessus et qu’elle a été close sans inculpation. À la même occasion, la FIFA a divulgué toutes les informations dont elle disposait concernant à ces réunions, y compris toute correspondance pertinente. «

« En outre, le Président de la FIFA a fourni de plus amples détails sur les réunions dans une lettre envoyée au Président de l’Autorité de surveillance du BVG », commente-t-il.

Il tient également à préciser que le président de la FIFA « n’a nié à aucun moment l’existence d’une quelconque réunion ». Insistant sur les raisons de l’ouverture de cette nouvelle enquête, la FIFA précise: «essentiellement parce que des plaintes anonymes ont été déposées dans le canton de Berne.

« Ne connaissant pas le contenu de ces plaintes, nous ne pouvons que spéculer sur les raisons pour lesquelles elles ont été présentées, mais objectivement, elles ont causé des dommages considérables à la FIFA et à son président, Gianni Infantino, malgré le fait qu’elles n’ont aucun fondement », dit-il.

« Enfin, il convient de noter que la loi suisse prévoit un seuil extrêmement bas pour l’ouverture d’une enquête à la suite de toute plainte, même anonyme », précise la FIFA.