La Major League Soccer ont repris leurs activités, après l’arrêt qu’ils avaient dû pandémie de coronavirus. Il Inter Miami Il est retourné sur le terrain de jeu et s’est mesuré contre le Ville d’Orlando, où le mexicain Rodolfo Pizarro était présent sur le tableau de bord avec un touché.

La minute a couru 47«De la réunion et de la nouvelle équipe du MLS a gagné avec un marqueur serré de 2-1C’est alors que l’ancien joueur de la Chivas Rayadas de Guadalajara et de Monterrey il a trouvé le ballon au centre de la surface et a pris un tir puissant au premier poteau pour battre le gardien péruvien Pedro Gallese.

L’équipe mexicaine a couru joyeusement et a grimpé sur les marches du bâtiment pour embrasser plus tard la photographie d’un fan. Plus tard, l’ancienne équipe portugaise Nani marqué pour la boîte Floride et décrété le score de trois buts à deux.

Il est à noter que l’équipe de jeunes Tuzos del Pachuca joue sa première saison dans le football américain, après avoir eu une participation réussie avec le Rayados de Monterrey. Jusqu’à présent, le natif Tamaulipas Il a disputé quatre matchs de championnat et compte deux touchés.

Avec ce résultat, l’ensemble des Inter Miami il a remporté sa première victoire dans l’histoire et a abandonné la dernière place de la conférence de l’Est. De même, la boîte de Ville d’Orlando a consommé sa deuxième défaite de la saison MLS et reste sixième du classement avec huit unités.