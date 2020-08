PORTICI (NA). Pendant l’été, on a beaucoup parlé du possible changement de garde à domicile Arcades 1906, de nombreuses indiscrétions ne correspondant pas toujours à la réalité des événements qui se déroulaient, un bavardage continu autour de l’association blanc-bleu qui s’est arrêté lorsque l’entreprise a présenté ses futurs programmes.

RÔLE CLÉ

Il y a quelques heures, le club, en la personne des membres Lorenzo Ragosta, Pasquale Noia et Claudio Giudoso, avec le nouveaux membres du conseil d’administration Roberto Iacono et Antonio De Luca, a profité de l’occasion pour remercier le Dr Maurizio Minichino, à qui un grand honneur va pour le travail accompli jusqu’à présent et pour la grande attention, le soin et la passion transmis aux couleurs des Portici ces dernières saisons ensemble.

UN DES NOUVEAUX MEMBRES PARLE

«Nos remerciements vont au Dr Minichino pour ce qui a été fait jusqu’à présent à Portici et pour le travail de ces derniers mois importants. – Roberto Iacono voulait préciser – Je suis sûr, avec le Dr De Luca, que Minichino restera un rôle de soutien important pour notre entreprise compte tenu de sa grande connaissance et de son expérience à la fois de la région de Portico et de notre équipe ».

MOT UN MINIKIN

«Je fais ma chance personnelle au club, dans l’espoir de continuer à écrire de nouvelles et importantes pages de ce club, toujours avec l’objectif que nous avons poursuivi au fil des ans: créer une symbiose entre les anciens et les nouveaux membres qui est un mélange gagnant pour tout l’environnement ».

