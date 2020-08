ROME (AP) – La propriété de Roma, triple championne de Serie A, est transférée d’un groupe américain à un autre.

Le club italien a annoncé jeudi un accord de près de 600 millions d’euros (700 millions de dollars) pour le Friedkin Group, basé au Texas, pour prendre le contrôle de l’équipe.

« La transaction devrait être conclue d’ici la fin du mois d’août 2020 et est soumise aux conditions de clôture habituelles », a déclaré Roma dans un communiqué jeudi.

«Je suis heureux de confirmer que nous avons conclu un accord avec le groupe Friedkin pour la vente de l’AS Roma», a déclaré l’actuel président rom, Jim Pallotta, qui dirige un groupe de dirigeants de Boston qui a acheté le club en 2011.

Pallotta est devenu frustré au fil des années de retards concernant un nouveau stade proposé pour le club.

« Nous avons signé les contrats ce soir et, au cours des prochains jours, nous allons désormais travailler ensemble pour achever le processus formel et légal qui entraînera le changement de mains du club », a déclaré Pallotta. «Au cours du dernier mois, Dan et Ryan Friedkin ont démontré leur engagement total à finaliser cet accord et à faire avancer le club de manière positive. Je suis sûr qu’ils seront de grands futurs propriétaires de l’AS Roma. »

L’annonce intervient le même jour que la Roma affrontera Séville en huitièmes de finale de la Ligue Europa, après avoir terminé cinquième de la Serie A.

«Au sein du groupe Friedkin, nous sommes tous très heureux d’avoir pris les mesures nécessaires pour faire partie de cette ville et de ce club emblématiques», a déclaré Dan Friedkin, président-directeur général du groupe Friedkin. «Nous sommes impatients de conclure l’achat dès que possible et de nous plonger dans la famille AS Roma.»