Tout s’est arrêté, attendant le virage. Le marché rom (à la fois des acteurs et des managers) attend le probable changement de propriétaire pour prendre une physionomie plus précise. Le consultant Franco Baldini a négocié ces dernières semaines pour Smalling et Vertonghen sans toutefois pouvoir fermer l’entreprise. En jeu, en fait, il y a aussi le nom de qui devra faire le prochain marché. Et puis récupérez l’héritage laissé (involontairement) par Gianluca Petrachi. Le groupe dirigé par Dan Friedkin est prêt à conclure l’accord avec Pallotta pour un chiffre proche de 600 millions (dont 85 pour l’augmentation de capital) et réfléchit déjà au nouvel organigramme.

SABATINI – EST le premier nom sur la liste dans le rôle de directeur sportif ou directeur du domaine technique est celui de Walter Sabatini. Ce serait un grand retour car l’exécutif ombrien occupe ce poste depuis plus de 5 ans amener des joueurs du calibre d’Alisson, Marquinhos, Salah, Nainggolan et Manolas à Rome. Frictions avec Pallotta et le besoin continu de vendre les bijoux l’avait éloigné de la capitale avec la promesse de revenir tôt ou tard. Aujourd’hui Sabatini est le coordinateur des domaines techniques de Bologne et Montréal Impact e il a déjà reçu les premiers appels pour sonder le sol. Sans donner encore de réponse, aussi parce que les conditions sanitaires ne permettent pas des engagements trop énervants.

LES AUTRES – Il y a un autre ex en lice, Nicolas Burdisso: de retour des adieux à Boca Juniors, il accepterait l’appel de Rome après avoir touché le bouclier du footballeur avec le maillot jaune et rouge. Mais on dit que l’ancien défenseur argentin ne peut pas travailler avec Sabatini, peut-être s’occuper davantage des questions de terrain comme il pourrait le faire. Massara, qui a collaboré pendant des années avec Walter. Un nom que la direction italienne de Friedkin aurait beaucoup aimé était celui de Fabio Paratici, mais pour le moment, il est destiné à rester un rêve tant qu’il est libre. Marcello Carli après le divorce de Cagliari. Le désormais ancien directeur de Rossoblu a toujours été aimé par les parties de Trigoria.