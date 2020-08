A travers un post publié sur les réseaux sociaux du club, Gil Vicente a annoncé l’arrivée de Daniel Fuzato De Rome. Le gardien a été prêté au Portugal. Fuzato a fait quelques brèves déclarations aux chaînes officielles du club portugais:

«Je suis très heureux de cette opportunité, ma famille est également heureuse d’être ici au Portugal. Venir à Rome était un rêve, quand j’ai appris l’intérêt d’un club aussi important, c’était comme un cadeau d’anniversaire. Ce fut deux ans avec la Roma au cours desquels j’ai beaucoup appris, j’ai amélioré mes performances sur le terrain « .

