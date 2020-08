Ronaldo Nazario, ancien footballeur brésilien de Barcelone et du Real Madrid, entre autres, a déclaré ce samedi qu’il voyait « improbable » que l’Argentin Leo Messi « puisse quitter » l’équipe catalane « à ce moment » et a assuré que « le laisser sortir n’est pas la solution « pour le club du Barça pour le futur.

Ronaldo, qui connaît bien Barcelone après son passage dans l’équipe lors de la saison 1996/1997, a donné son avis sur la situation sportive que connaît l’équipe catalane après avoir terminé deuxième de la Ligue espagnole et après leur élimination volumineuse de la Ligue des champions avec le Bayern. Munich (2-8) avec le limogeage de l’entraîneur Quique Setién. Pour le président de Valladolid, il est « très peu probable qu’il puisse quitter Barcelone à ce moment-là, surtout en cas de crise des résultats ».

« Messi est la référence de l’équipe et moi, si c’était Barcelone, je ne le laisserais en aucun cas partir. Il a une relation très bonne et très intense avec le club et je ne pense pas qu’il arrêtera d’être amoureux de l’équipe », a-t-il déclaré. « La situation est exagérée pour le 2-8 en Ligue des champions et des coupables et des responsables sont recherchés. Messi a besoin de ses coéquipiers pour l’aider, comme ils le font, et Barcelone doit penser quelque chose de différent pour les prochaines saisons. » Si votre acteur principal sort, ce n’est pas la solution », a avoué Ronaldo, qui a participé à une conférence de presse virtuelle organisée par Banco de Santander.

Enfin, Ronaldo a également donné son avis sur l’attaquant uruguayen Luis Suárez, dont la continuité à Barcelone est inconnue en raison du renouvellement que le club entend effectuer et pour lequel il n’a pas révélé les joueurs qu’il a la saison prochaine. « Luis Suárez continue d’être l’un des meilleurs attaquants avec Robert Lewandowski et Karim Benzema, que j’aime. Je suis convaincu que Luis Suárez a pendant des années comme neuf représenter ce poste très apprécié », a-t-il conclu.