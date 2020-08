Ronaldo Nazario a fait part de ses réflexions sur Barcelone et Lionel Messi et ne s’attend pas à ce que l’international argentin quitte le Camp Nou.

Il y a une énorme concentration sur Messi à la suite de la raclée du Barça par le Bayern, et le capitaine envisagerait toujours son avenir avec les géants catalans.

Ronaldo a déclaré à Barcelone qu’ils ne pouvaient tout simplement pas laisser Messi partir et a déclaré que même s’il le faisait, cela ne résoudrait pas les problèmes actuels du club.

«Messi est la référence de l’équipe et moi, si c’était Barcelone, je ne le laisserais en aucun cas partir. Il a une relation très bonne et très intense avec le club et je ne pense pas qu’il cessera d’être amoureux de l’équipe », a-t-il déclaré.

«La situation est exagérée à cause du 2-8 en Ligue des champions et les coupables et les responsables sont recherchés.

«Messi a besoin de ses coéquipiers pour l’aider, comme ils le font, et Barcelone doit penser quelque chose de différent pour les prochaines saisons. Si votre acteur principal part, ce n’est pas la solution. »

Source | sport