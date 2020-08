Lundi 10 août 2020

Début février, Marcos Rojo a été présenté en grande pompe par Estudiantes. Le défenseur n’a réussi à jouer qu’un seul match en raison de la pandémie qui a suspendu le football dans pratiquement le monde entier. Avec des mots sincères, le défenseur a dit au revoir aux fans.

Le défenseur argentin, Marcos Rojo, a dit au revoir aux fans ‘Pincha Rata’ avec une lettre sincère publiée sur son compte Instagram. Le joueur a été informé par Manchester United qu’il devait retourner en Angleterre, au milieu de négociations avec Estudiantes pour prolonger son prêt.

« Quand j’ai appris que je retournais à Estudiantes il y a quelques mois, j’ai dit que peu importait la durée de ce retour et que je voulais juste profiter du bonheur que le fait d’être à nouveau à la maison me procurait! »

« JE Jure J’étais HEUREUX! Pour avoir revu les yeux pleins de larmes de ma vieille avant d’entrer pour jouer. Pour avoir marché sur la pelouse de l’UNO. Pour ressentir le soutien des gloires de mon club. Pour avoir reçu d’énormes gestes d’affection et d’encouragement de la part de toute la famille DJ … Pour avoir à nouveau porté les couleurs de ma vie », a-t-il ajouté.

«Je sais que ce n’était pas suffisant. Je sais que je serai peut-être endetté de ne pas pouvoir rendre autant d’amour et d’inconditionnalité! Je dois dire au revoir, et j’y vais avec un sommeil étouffant, avec un goût doux-amer, et en mâchant la colère de savoir que l’effort et l’envie de revenir manquaient de football », a-t-il déclaré.

Enfin, il a souligné que «ce n’est sûrement pas le moment de jurer ou de promettre des retours, mais je sais que je repars plus crevé qu’à mon arrivée, car ce club m’a encore une fois donné une leçon d’affection et de gratitude, et parce que je sais que dans le dictionnaire étudiant le« rêves »,« lutte »et« appartenance »COMMANDE!».