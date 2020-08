George Marsh de Leyton Orient en tournage lors du match Sky Bet League 2 entre Leyton Orient et Macclesfield Town au Matchroom Stadium de Londres le samedi 8 février 2020 (Photo de Jacques Feeney / MI News / NurPhoto via .)

Le jeune Leyton Orient, Ruel Sotiriou, a engagé son avenir pour le club en signant un nouvel accord de deux ans. L’international chypriote de la jeunesse s’entraînait avec le club alors qu’il n’était pas sûr de signer un nouveau contrat. Cependant, les négociations se sont maintenant avérées fructueuses et le jeune homme de 19 ans restera dans l’Est de Londres au moins jusqu’en 2022.

Ruel Sotiriou signe un nouveau contrat Leyton Orient

I « Je suis heureux qu’il ait atteint la conclusion qu’il a obtenue, et nous pouvons nous concentrer sur le jeu de Ruel et sur les buts. » Lisez l’histoire en entier, alors que Ruel Sotiriou envisage une prolongation de deux ans à Leyton Orient. # LOFC #OnlyOneOrient – Leyton Orient (@leytonorientfc) 14 août 2020

Campagne révolutionnaire

Malgré le prêt de la première moitié de la saison dernière avec Dover Athletic en Ligue nationale, Sotiriou a terminé troisième meilleur buteur d’Orient avec cinq buts, aux côtés de Conor Wilkinson. Seuls Jordan Maguire-Drew (sept) et Josh Wright (huit) ont terminé avec plus.

La majorité des grèves de l’adolescent sont survenues dans une zone violette juste après son retour de son prêt. Il a marqué à domicile et à l’extérieur contre le comté de Newport et n’a pas réussi un doublé impressionnant lors de la victoire 3-0 à Stevenage.

Sotiriou est passé par l’académie de Leyton Orient et, en plus de son passage à Douvres, a eu des prêts à Heybridge Swifts, Leatherhead, Bishop’s Stortford, Chelmsford City et Hampton & Richmond Borough.

Ce qui fut dit?

S’adressant au site Web du club au sujet de la prolongation de son séjour avec les O’s, Sotiriou a déclaré: « Cela faisait longtemps à venir – mais je suis évidemment ravi d’être au club où tout a commencé, et maintenant j’ai hâte de donner un coup de pied. sur.

«La pré-saison a été difficile et exténuante, mais nous avons notre premier match amical demain pour améliorer la forme physique du match, ce qui est important.

«Je suis un attaquant et j’aime marquer des buts, et j’espère pouvoir continuer à le faire et aider l’équipe à gagner.»

L’entraîneur-chef Ross Embleton a ajouté: «Je pense qu’il est important que les gens sachent que depuis que Ruel est revenu à l’entraînement, son attitude a été excellente. Je n’ai jamais douté qu’il se concentrait sur le fait d’être un joueur de Leyton Orient.

«Pour toutes les personnes impliquées, cela a pris plus de temps que ce que nous espérions tous. Je suis heureux qu’il ait atteint la conclusion qu’il a, et nous pouvons nous concentrer sur le jeu de Ruel et sur les buts. «

