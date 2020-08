Au moins une des meilleures stars du milieu de terrain de l’équipe nationale féminine américaine se dirige vers l’Angleterre.

La vedette de North Carolina Courage, Sam Mewis, a signé avec Manchester City Women, a annoncé lundi le club anglais. Mewis, triple championne de la NWSL et membre de l’équipe de championnat de la Coupe du monde féminine 2019 des États-Unis, a ses droits de ligue conservés par le Courage si elle retourne dans la ligue. Ni Man City ni le Courage n’ont annoncé les termes de l’accord, mais . avait précédemment annoncé qu’il s’agissait d’un pacte d’un an. Selon . et le Washington Post, Rose Lavelle serait également en train de réfléchir à une offre de Man City, et pourrait en faire deux matches américains quittant leurs clubs de la NWSL pour l’Angleterre.

« Sam a été un leader formidable pour notre club et son développement a été astronomique », a déclaré l’entraîneur de NC Courage Paul Riley dans un communiqué. «Elle a amélioré son jeu dans tous les départements et je suis très fier du joueur qu’elle est devenu. Cette étape vers Manchester City est importante à bien des égards. Elle se sent à nouveau mal à l’aise, son rôle va changer, différentes tactiques, et elle sera façonnée encore plus alors qu’elle s’efforce de devenir le meilleur milieu de terrain box-to-box au monde. Le plus important pour Sam en ce moment, ce sont les matchs compétitifs qui mènent à une année olympique, et elle pourra jouer 20 matchs au cours des six à sept prochains mois, ce qui est extrêmement précieux.

«Je suis ravie de voir Sam poursuivre sa quête pour être la meilleure et nous continuerons de la soutenir à chaque étape du processus», a ajouté Riley. «Nous attendons également avec impatience le jour où elle remettra son uniforme NC Courage.»

La puissance de la Super League féminine, qui a déjà accueilli la star américaine Carli Lloyd, participera à la Ligue des champions féminine 2020-2021 et figurera également parmi les favoris de sa ligue nationale. Man City était en tête du classement WSL d’un point lorsque la saison 2019-20 de la ligue a été abandonnée en raison de la pandémie, mais elle avait joué un match plus que Chelsea. Le titre étant décidé par points par match, Man City s’est retrouvé à la deuxième place.

« Le club est l’un des meilleurs au monde et j’ai entendu de si bonnes choses sur l’équipe féminine dans son ensemble et les installations incroyables », a déclaré Mewis dans un communiqué de Man City. « J’ai également suivi l’équipe masculine pour un long moment. C’est une opportunité vraiment cool, unique et incroyable dans ma carrière et je suis tellement excité de venir voir Manchester en tant que ville, de faire partie de ce club incroyable et, espérons-le, d’aider l’équipe à atteindre ses objectifs.

Le développement est significatif pour la NWSL, dont l’avenir après la fin du tournoi Challenge Cup n’est pas clair. Les clubs peuvent jouer des matchs sur leur marché d’origine à un moment donné en 2020, mais il n’y a rien de tangible sur le calendrier pour le moment. Cela, naturellement, laisserait les joueurs impatients de concourir – et désespérés de rester en forme dans l’année précédant les Jeux olympiques – à la recherche d’alternatives, et les ligues européennes qui démarrent sont une option souhaitable.

Avec Man City Women, Mewis fera équipe avec les stars anglaises Ellen White, Steph Houghton, Jill Scott et Georgia Stanway et l’attaquant canadienne Janine Beckie sous l’entraîneur Gareth Taylor.

« Nous sommes ravis d’accueillir Sam à Manchester City et nous sommes impatients de travailler avec elle », a déclaré Taylor. « En plus d’être vainqueur de la Coupe du monde, elle apportera une richesse d’expérience et de qualité à notre équipe et Je suis vraiment ravie qu’elle pense pouvoir réaliser ses ambitions avec nous. «